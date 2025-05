Zaatakował pracownice socjalne. Sprawdzały, czy opiekuje się swoją matką

Do zdarzenia doszło w Iławie Źródło: Google Earth

Pracownice socjalne przyszły do matki 49-latka, by sprawdzić, czy ten odpowiednio się nią zajmuje. Mężczyzna był agresywny. Wyzywał je i odepchnął. Usłyszał zarzuty, został zatrzymany i trafił do aresztu.

Zgłoszenie wpłynęło do policjantów w środę (14 maja) krótko po godzinie 10.

- Oficer dyżurny pilnie na miejsce skierował najbliższy patrol. Policjanci ustalili, że 49-latek podczas wizytacji pracownic socjalnych w mieszkaniu jego matki był wobec nich agresywny, wyzywał je, a także odepchnął - przekazała aspirant sztabowy Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy policji w Iławie.

Zarzuty i areszt dla 49-latka

49-latek usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

