Olsztyn Wjechał na przejazd kolejowy, zerwał trakcję. "Zapłaci za swój błąd" Oprac. Michał Malinowski |

Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Giżycku Źródło zdj. gł.: PKP PLK

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Do zdarzenia doszło we wtorek (26 maja) na przejeździe kolejowym w Giżycku. Na nagraniu opublikowanym przez Polskie Linie Kolejowe widać, jak kierujący ciężarówką z podniesionym wysięgnikiem wjechał na przejazd i zahaczył o sieć trakcyjną, zrywając ją. Gdy zorientował się, co się stało, postanowił wejść na pojazd i zaczął dłubać przy wysięgniku. Było to o tyle niebezpieczne, że znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie uszkodzonej sieci.

"Jakby samo uszkodzenie sieci pod wielkim napięciem stanowiło za mały zastrzyk adrenaliny, kierowca postanowił dodatkowo podnieść sobie i nam ciśnienie. Gdyby nie zadziałały zabezpieczenia, konsekwencje mogły być tragiczne" - poinformowały Polskie Linie Kolejowe.

Na szczęście kierowcy nic się nie stało, jednak zerwanie trakcji spowodowało utrudnienia w kursowaniu pociągów na całą dobę. Konieczne było uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej oraz wysłanie specjalistycznego pociągu sieciowego do usunięcia skutków zdarzenia.

Kierowca ciężarówki zerwał sieć trakcyjną Źródło zdjęcia: PKP PLK

Kierowca poniesie odpowiedzialność

"Szczegóły sprawy bada komisja, ale już dziś możemy powiedzieć, że od kierowców zawodowych oczekujemy profesjonalizmu, przewidywania skutków swoich działań i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Tym razem zabrakło tych wszystkich trzech elementów" - podały Polskie Linie Kolejowe.

Spółka podkreśla, że na miejscu znajdowały się wyraźne tablice informujące o wysokości sieci trakcyjnej. Polskie Linie Kolejowy już zapowiedziały, że "sprawca zapłaci za swój błąd".

"Po przeliczeniu strat będziemy dochodzić od niego zadośćuczynienia" - przekazały Polskie Linie Kolejowe.