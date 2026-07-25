Okolice Ciężarówka z naczepą przewróciła się na S8 Oprac. Dariusz Gałązka |

Ciężarówka przewróciła się na węźle Konotopa Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło około godziny 1.40 w rejonie węzła Konotopa. Kierowca ciężarówki z naczepą uderzył w bariery. Pojazd przewrócił się i zablokował jezdnię w kierunku Poznania.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, kierowca nie wymagał hospitalizacji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed utrudnieniami w tym miejscu. "Wprowadzono objazd przez DK92 Ożarów Mazowiecki lub S2 Opacz" - poinformowano w komunikacie z godziny 7.30.

Wrak pojazdu został usunięty przed godziną 11. Droga jest przejezdna.

Informacje o utrudnieniach na węźle Konotopa otrzymaliśmy również na Kontakt24.

Korek na węźle Konotopa, Warszawa Źródło: Kontakt24 / Ewa

Zdarzenie na S8, Warszawa Źródło: Kontakt24 / wojciech