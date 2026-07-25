Ciężarówka z naczepą przewróciła się na S8
Do zdarzenia doszło około godziny 1.40 w rejonie węzła Konotopa. Kierowca ciężarówki z naczepą uderzył w bariery. Pojazd przewrócił się i zablokował jezdnię w kierunku Poznania.
Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, kierowca nie wymagał hospitalizacji.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed utrudnieniami w tym miejscu. "Wprowadzono objazd przez DK92 Ożarów Mazowiecki lub S2 Opacz" - poinformowano w komunikacie z godziny 7.30.
Wrak pojazdu został usunięty przed godziną 11. Droga jest przejezdna.
Informacje o utrudnieniach na węźle Konotopa otrzymaliśmy również na Kontakt24.
Źródło: tvnwarszawa.pl