Pijana matka "opiekowała się" trójką dzieci
We wtorek (23 czerwca) policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety z trójką małych dzieci przy dworcu w Giżycku. Według świadka mogła być pijana.
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- Policjanci zastali na miejscu kobietę z dziećmi. Jej zachowanie wskazywało na znaczny stan nietrzeźwości. Przeprowadzone badania wykazały, że miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie - podała aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
Dzieciom nic się nie stało. Zostały przebadane, trafiły pod opiekę najbliższej rodziny.
Sprawą 27-latkki zajmie się sąd rodzinny.
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Źródło: tvn24.pl