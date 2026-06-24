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Pijana matka "opiekowała się" trójką dzieci

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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
27-latka miała w organizmie dwa promile alkoholu, a pod opieką trójkę małych dzieci. Pijaną kobietę, pod zgłoszeniu od świadka, zatrzymali policjanci.

We wtorek (23 czerwca) policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety z trójką małych dzieci przy dworcu w Giżycku. Według świadka mogła być pijana.

Czytaj też: Pijana kobieta zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc.

- Policjanci zastali na miejscu kobietę z dziećmi. Jej zachowanie wskazywało na znaczny stan nietrzeźwości. Przeprowadzone badania wykazały, że miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie - podała aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Dzieciom nic się nie stało. Zostały przebadane, trafiły pod opiekę najbliższej rodziny.

Sprawą 27-latkki zajmie się sąd rodzinny.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
PolicjaAlkoholdzieci
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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