Olsztyn Pijana matka "opiekowała się" trójką dzieci Oprac. Michał Malinowski |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek (23 czerwca) policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety z trójką małych dzieci przy dworcu w Giżycku. Według świadka mogła być pijana.

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- Policjanci zastali na miejscu kobietę z dziećmi. Jej zachowanie wskazywało na znaczny stan nietrzeźwości. Przeprowadzone badania wykazały, że miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie - podała aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Dzieciom nic się nie stało. Zostały przebadane, trafiły pod opiekę najbliższej rodziny.

Sprawą 27-latkki zajmie się sąd rodzinny.

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