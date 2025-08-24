Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Podniebne piruety nad taflą jeziora. "Emocje są niesamowite"

Można było podziwiać podniebne akrobacje
Giżycko. Na miejskiej plaży odbywał się Festiwal Wiatru
Źródło: TVN24
Festiwal Wiatru to impreza, która przyciąga do Giżycka tysiące widzów z całego kraju. Nad taflą jeziora Niegocin można oglądać niezwykłe akrobacje i pokazy lotnicze, połączone ze światłami i muzyką.

- Latanie samolotem akrobacyjnym to moja największa pasja. Latam też dreamlinerami, ale to jest bardziej praca. Nie porównywałbym czegoś takiego do samolotu liniowego. To jak bolid Formuły 1 przy autobusie komunikacji miejskiej. Emocje są niesamowite - powiedział przed kamerą TVN24 pilot Artur Kielak.

W sobotę wziął udział w Festiwal Wiatru w Giżycku, gdzie nad taflą jeziora Niegocin odbywały się (przede wszystkim nocne) pokazy lotnicze.

Pokazy obserwowały tysiące widzów
Pokazy obserwowały tysiące widzów
Źródło: TVN24

Pilotaż połączony z efektami świetlnymi i muzyką

Można było oglądać samoloty akrobacyjne, paralotnie i inne statki powietrzne, które – jak piszą organizatorzy imprezy na swojej stronie internetowej – rozświetlają noc, łącząc precyzyjny pilotaż z efektami świetlnymi i muzyką.

- Zastanawiałem się jak ktoś się czuje siedząc w tym samolocie, jak wytrzymuje te piruety, obroty, "beczki" itd. Jeżdżę trochę motorem. To pewnie 10 procent tego, co oni muszą tam czuć - opowiadał nam jeden z widzów.

Można było podziwiać podniebne akrobacje
Można było podziwiać podniebne akrobacje
Źródło: TVN24

Dali radę pomimo nie najlepszej pogody

Natomiast prezes Grupy Falco Jarosław Balcerzewski, organizator festiwalu stwierdził, że piloci dali sobie radę, mimo deszczowej pogody.

- Począwszy od Artura Kielaka, Firebirdsów (grupy akrobacyjnej Firebirds – przyp. red.) przez mniejsze samoloty; wybrańca, który latał na Tercelu (dwuosobowym wiatrakowcu – przyp. red.); samoloty AT-3 (niewielkie samoloty szkolno-treningowe – przyp. red.); BushCat-y (lekkie samoloty sportowe – przyp. red.). A w finale wystąpiła grupa Flying Dragons Team (grupa motoparalotniowa), która zrobiła niesamowitą robotę - mówił przed kamerą TVN24.

Politaż połączony był z efektami świetlnymi i muzyką 
Politaż połączony był z efektami świetlnymi i muzyką 
Źródło: TVN24

Najbardziej widowiskowe "beczki" i "pętle"

Sebastian Nowicki z Grupy Firebirds przekonywał, że w akrobacji zespołowej najbardziej widowiskowe są "pętle", "beczki" czy też "beczki baryłkowate".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gwałtowny manewr myśliwca nad plażą. "Omal się nie rozbił"

Gwałtowny manewr myśliwca nad plażą. "Omal się nie rozbił"

Świat
Z Radomia będzie można polecieć nocą

Z Radomia będzie można polecieć nocą

BIZNES

- Staramy się to zrobić najlepiej jak możemy. Wymaga to bardzo dużo treningu i zaangażowania – podkreślał.

Pokazy organizowane są przez wspomnianą Grupę Falco oraz Giżycko. Impreza przyciąga co roku tysiące widzów z całego kraju.

Pokazy odbywały się nad taflą jeziora
Pokazy odbywały się nad taflą jeziora
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Warmińsko-MazurskieLotnictwociekawostki
Czytaj także:
Burza
Gdzie jest burza? Pojawiają się pierwsze wyładowania
METEO
Ulewny deszcz
Tu ma mocno padać. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Trener Igi Świątek mówi o dużej przemianie tenisistki
EUROSPORT
Miał w schowku pod kierownicą butelkę i kieliszek
Zatrzymali motorowerzystę. Pod kierownicą miał butelkę i kieliszek
Lublin
Woody Allen skończył 81 lat
Woody Allen na festiwalu filmowym w Moskwie? Rosyjskie media o liście gości
Kultura i styl
Wybuch butli z gazem w budynku wielorodzinnym
W mieszkaniu wybuchła butla z gazem, w środku było pięć osób
Opole
imageTitle
25. US Open Venus Williams. "To jest w moim DNA"
Najnowsze
Staranował bramki na A2, zginął
Ciężarówka staranowała bramki i stanęła w ogniu. Nagranie wypadku na A2
Lubuskie
Tajfun Kajiki
Planują ewakuację pół miliona ludzi, szykują się na "najgorszy scenariusz"
METEO
shutterstock_1823370539
Wnoszą do kawiarni drukarki, stawiają przegrody. "Musiałem zablokować dostęp do gniazdek"
BIZNES
Bus zderzył się z autem osobowym
Zderzenie busa z autem, jeden z kierowców pijany. Ranni
Białystok
Zagubionej seniorce pomogli strażnicy miejscy
Wyjechała po koleżankę na dworzec, nie wiedziała jak wrócić
WARSZAWA
Port Ust-Ługa - zdjęcie ilustracyjne
Pożar w rosyjskim porcie po ataku dronów
Świat
imageTitle
Kolejny medal Polki na mistrzostwach świata. Znów złoty, tym razem w duecie
EUROSPORT
shutterstock_2013467183
Świąteczne przerwy, ferie i egzaminy. Oto kalendarz roku szkolnego 2025/2026
BIZNES
Karol Nawrocki
Apel do Nawrockiego. "To najgorsze, co może się wydarzyć"
Polska
imageTitle
Porażka, która pozwoliła na progres. Iga Świątek przed startem US Open
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: upał na sam koniec wakacji
METEO
Doprowadzenie podejrzanego
Atak nożownika w Chorzowie. 47-latek usłyszał zarzut
Katowice
imageTitle
Tragiczna kraksa, wyścig przerwany. Nie żyje 17-letni kolarz
EUROSPORT
imageTitle
Zwycięskie gratulacje po przegranym meczu. Kuriozalny wywiad
EUROSPORT
Wybuch w domu jednorodzinnym w Łączyńskiej Hucie. Dwie osoby trafiły do szpitala
W domu wybuchła butla z gazem. Kobieta i nastolatek ranni
Trójmiasto
Zderzenie dwóch aut na DK51. Trzy osoby w szpitalu (zdjęcie ilustracyjne)
Ściął zakręt, zderzył się z innym autem. Trzy osoby w szpitalu
Olsztyn
shutterstock_2514454195
Bat na kierowców. "Ten mechanizm stanie się skuteczniejszy"
BIZNES
Śnieg na szczytach nad Morskim Okiem w Tatrach
Biało na Kasprowym i przy Morskim Oku
METEO
imageTitle
Jeszcze jedna poważna kontuzja pechowego Holendra. Pokazał złamanie
EUROSPORT
Kierowca ciężarówki cofał, w miejscu gdzie pracował 21-latek
Jeden cofał ciężarówką, drugi remontował drogę. 21-latek przygnieciony
Lublin
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Potrącił pieszą na pasach, nie udzielił jej pomocy, uciekł
WARSZAWA
moskwa
Wybuch w centrum Moskwy
Świat
Upamiętniono sierżanta Mateusza Sitka
Zmarł po ugodzeniu nożem na granicy. Upamiętnili sierżanta Mateusza Sitka
Białystok
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica