Podniebne piruety nad taflą jeziora. "Emocje są niesamowite"

Giżycko. Na miejskiej plaży odbywał się Festiwal Wiatru Źródło: TVN24

- Latanie samolotem akrobacyjnym to moja największa pasja. Latam też dreamlinerami, ale to jest bardziej praca. Nie porównywałbym czegoś takiego do samolotu liniowego. To jak bolid Formuły 1 przy autobusie komunikacji miejskiej. Emocje są niesamowite - powiedział przed kamerą TVN24 pilot Artur Kielak.

W sobotę wziął udział w Festiwal Wiatru w Giżycku, gdzie nad taflą jeziora Niegocin odbywały się (przede wszystkim nocne) pokazy lotnicze.

Pokazy obserwowały tysiące widzów Źródło: TVN24

Pilotaż połączony z efektami świetlnymi i muzyką

Można było oglądać samoloty akrobacyjne, paralotnie i inne statki powietrzne, które – jak piszą organizatorzy imprezy na swojej stronie internetowej – rozświetlają noc, łącząc precyzyjny pilotaż z efektami świetlnymi i muzyką.

- Zastanawiałem się jak ktoś się czuje siedząc w tym samolocie, jak wytrzymuje te piruety, obroty, "beczki" itd. Jeżdżę trochę motorem. To pewnie 10 procent tego, co oni muszą tam czuć - opowiadał nam jeden z widzów.

Można było podziwiać podniebne akrobacje Źródło: TVN24

Dali radę pomimo nie najlepszej pogody

Natomiast prezes Grupy Falco Jarosław Balcerzewski, organizator festiwalu stwierdził, że piloci dali sobie radę, mimo deszczowej pogody.

- Począwszy od Artura Kielaka, Firebirdsów (grupy akrobacyjnej Firebirds – przyp. red.) przez mniejsze samoloty; wybrańca, który latał na Tercelu (dwuosobowym wiatrakowcu – przyp. red.); samoloty AT-3 (niewielkie samoloty szkolno-treningowe – przyp. red.); BushCat-y (lekkie samoloty sportowe – przyp. red.). A w finale wystąpiła grupa Flying Dragons Team (grupa motoparalotniowa), która zrobiła niesamowitą robotę - mówił przed kamerą TVN24.

Politaż połączony był z efektami świetlnymi i muzyką Źródło: TVN24

Najbardziej widowiskowe "beczki" i "pętle"

Sebastian Nowicki z Grupy Firebirds przekonywał, że w akrobacji zespołowej najbardziej widowiskowe są "pętle", "beczki" czy też "beczki baryłkowate".

- Staramy się to zrobić najlepiej jak możemy. Wymaga to bardzo dużo treningu i zaangażowania – podkreślał.

Pokazy organizowane są przez wspomnianą Grupę Falco oraz Giżycko. Impreza przyciąga co roku tysiące widzów z całego kraju.

Pokazy odbywały się nad taflą jeziora Źródło: TVN24