Chciał wpłacić pieniądze na konto oszustów. Zareagowała osoba w kolejce do bankomatu 

Klient jednego z ełckich banków stał w kolejce do bankomatu gdy usłyszał, jak starszy mężczyzna prowadzi przez telefon niepokojącą rozmowę.
Zorientował się, że może chodzić o próbę oszustwa i powiedział o tym seniorowi. Zadzwonił też pod numer alarmowy.
Wypłacił już ze swojego konta 50 tysięcy złotych
Jak wynika z ustaleń policji, 84-latek faktycznie rozmawiał z oszustami, którzy powiedzieli mu przez telefon, że musi wziąć z konta swoje oszczędności i wpłacić je na inne konto. Wszystko po to, aby je rzekomo chronić.
"Mężczyzna w to uwierzył i zdążył już wypłacić ze swojego konta 50 tysięcy złotych. Zamierzał wpłacić je na konto wskazane przez przestępców" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
Autorka/Autor: tm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock