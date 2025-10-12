Chciał wpłacić pieniądze na konto oszustów. Zareagowała osoba w kolejce do bankomatu 

Ełk Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Klient jednego z ełckich banków stał w kolejce do bankomatu gdy usłyszał, jak starszy mężczyzna prowadzi przez telefon niepokojącą rozmowę.

Zorientował się, że może chodzić o próbę oszustwa i powiedział o tym seniorowi. Zadzwonił też pod numer alarmowy.

Wezwana została policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Wypłacił już ze swojego konta 50 tysięcy złotych

Jak wynika z ustaleń policji, 84-latek faktycznie rozmawiał z oszustami, którzy powiedzieli mu przez telefon, że musi wziąć z konta swoje oszczędności i wpłacić je na inne konto. Wszystko po to, aby je rzekomo chronić.

"Mężczyzna w to uwierzył i zdążył już wypłacić ze swojego konta 50 tysięcy złotych. Zamierzał wpłacić je na konto wskazane przez przestępców" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD