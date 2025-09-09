Zjedli grzyby. 88-letnia kobieta zmarła, jej mąż w szpitalu

Warmińsko-mazurski państwowy inspektor sanitarny dr Janusz Dzisko powiedział, że pracownice sanepidu właśnie na miejscu wyjaśniają sprawę.
- Zawiadomił nas elbląski szpital, do którego trafiło starsze małżeństwo, które źle się poczuło po zjedzeniu grzybów - powiedział dr Dzisko. Dodał, że kobieta w wieku 88 lat zmarła we wtorek. Małżeństwo trafiło do szpitala w Elblągu przed kilkoma dniami.
- Mężczyzna jest hospitalizowany, nasze pracownice wyjaśniają z nim okoliczności sprawy - powiedział Dzisko.
Dodał, że w środę służby sanitarne będą miały większą wiedzę na ten temat. Mężczyzna miał powiedzieć, iż zbierał "białe grzyby na łące" - prawdopodobnie sądził, że zbiera pieczarki.
Służby sanitarne przestrzegają przed jedzeniem nieznanych grzybów.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock