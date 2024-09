Służby jechały do rannych na S7. Tak zachowali się kierowcy. Nagranie

W niedzielne popołudnie na drodze ekspresowej S7 w Marzewie koło Elbląga doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejscu pracowały służby, którym szybki dojazd do rannych zapewnili kierowcy, tworząc korytarz życia.

W niedzielę (1 września) na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Marzewo doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy zjechał do rowu. 52-letnia kierująca chevroletem oraz pasażerka trafiły do szpitala.

Zderzenie pojazdów na S7 pod Elblągiem KMP w Elblągu

"Policja poszukuje kierującego fordem mondeo, który wcześniej wyprzedzał chevroleta. Z nieznanych przyczyn zjechał delikatnie na prawy pas ruchu, czym spowodował, że kierująca chevroletem przestraszyła się i straciła panowanie nad pojazdem, a następnie wjechała do rowu" - przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Na miejscu pracowały służby, którym szybki i bezpieczny przejazd do poszkodowanych umożliwili kierowcy, tworząc korytarz życia.

Czym jest korytarz życia?

Korytarz życia to nic innego jak umowny pas ruchu dla pojazdów ratunkowych poruszających się w korku, między stojącymi samochodami. Każdy kierowca, który stoi w korku i słyszy sygnały nadjeżdżających służb ratunkowych, powinien zjechać do zewnętrznej krawędzi jezdni pasa, na którym się znajduje. Dzięki temu między pasami ruchu tworzy się miejsce do przejazdu karetki, wozu strażackiego czy policyjnego auta. W ten sposób służby ratunkowe mogą zdecydowanie szybciej dotrzeć do poszkodowanych i udzielić im pomocy.

Korytarz życia jest szczególnie ważny na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie ruch samochodów jest bardzo duży i w razie najdrobniejszej kolizji tworzą się natychmiast gigantyczne korki. Doskonale jednak spełnia swoją rolę także w obszarach zabudowanych.

"Nie tylko korytarz życia może ułatwić pracę służbom. Bardzo ważne jest, by kierowca uważnie obserwował otoczenie. Samo zerkanie w lusterka i ściszenie muzyki mogą sprawić, że szybciej usłyszymy nadjeżdżające pojazdy uprzywilejowane. Niezwykle istotne jest również zapewnienie bezpieczeństwa sobie i pasażerom auta. Chodzi o to, by nikt nie otwierał drzwi na tę stronę drogi, którą mogą nadjechać służby, a także nikt nie chodził po pasie awaryjnym" - przypomina policja.

Autorka/Autor:mm /jas

Źródło: tvn24.pl