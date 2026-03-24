Poszukiwany wąż sam wrócił do właściciela. Szczęśliwy finał akcji w Elblągu

Poszukiwany od wielu dni wąż zbożowy wrócił do swojego właściciela w Elblągu. Straż miejska poinformowała w poniedziałek, że zwierzę samo pojawiło się w mieszkaniu, z którego wcześniej uciekło, a akcja poszukiwawcza została zakończona.

Przypomnijmy, że nietypowa interwencja służb rozpoczęła się wieczorem, 6 marca, w jednym z bloków przy ulicy płk. Dąbka. Mieszkaniec zauważył w swojej łazience metrowego węża i powiadomił służby. Na miejsce przyjechali policjanci oraz weterynarz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wszedł do łazienki w bloku a tam spory wąż Elbląg

Szybko ustalono, że zwierzę to wąż zbożowy - gatunek niejadowity, często hodowany w domach. Według wstępnych ustaleń gad najprawdopodobniej uciekł właścicielowi i przedostał się do innego mieszkania instalacją kanalizacyjną lub wentylacyjną.

Podczas interwencji doszło jednak do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Wąż wymknął się służbom i ponownie wpełznął do odpływu, co uniemożliwiło jego odłowienie.

O sprawie poinformowano administrację budynku, a mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia i zalecenia dotyczące zachowania ostrożności. Sprawdzano również pomieszczenia wspólne w poszukiwaniu zwierzęcia.

Opracowała Natalia Grzybowska