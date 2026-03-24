Poszukiwany wąż sam wrócił do właściciela. Szczęśliwy finał akcji w Elblągu

Poszukiwany wąż zbożowy sam wrócił do mieszkania
Źródło: Google Earth
Zakończyły się poszukiwania węża, który ponad dwa tygodnie temu uciekł z mieszkania w Elblągu. Zwierzę samo wróciło do właściciela, a służby odwołały akcję.

Poszukiwany od wielu dni wąż zbożowy wrócił do swojego właściciela w Elblągu. Straż miejska poinformowała w poniedziałek, że zwierzę samo pojawiło się w mieszkaniu, z którego wcześniej uciekło, a akcja poszukiwawcza została zakończona.

Był nieuchwytny wiele dni

Przypomnijmy, że nietypowa interwencja służb rozpoczęła się wieczorem, 6 marca, w jednym z bloków przy ulicy płk. Dąbka. Mieszkaniec zauważył w swojej łazience metrowego węża i powiadomił służby. Na miejsce przyjechali policjanci oraz weterynarz.

Wąż pojawił się w łazience
Szybko ustalono, że zwierzę to wąż zbożowy - gatunek niejadowity, często hodowany w domach. Według wstępnych ustaleń gad najprawdopodobniej uciekł właścicielowi i przedostał się do innego mieszkania instalacją kanalizacyjną lub wentylacyjną.

Podczas interwencji doszło jednak do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Wąż wymknął się służbom i ponownie wpełznął do odpływu, co uniemożliwiło jego odłowienie.

O sprawie poinformowano administrację budynku, a mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia i zalecenia dotyczące zachowania ostrożności. Sprawdzano również pomieszczenia wspólne w poszukiwaniu zwierzęcia.

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: SM Gdańsk, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: SM Elbląg

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica