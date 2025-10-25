Duży pożar sortowni odpadów. "Zła wiadomość" prezydenta

Pożar w hali sortowni odpadów. "Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała w sobotę wieczorem rzeczniczka Urzędu Miasta w Elblągu Joanna Urbaniak, pożar wybuchł w hali sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ulicy Mazurskiej. Zakład znajduje się na obrzeżach miasta w kierunku Nowakowa i Tolkmicka.

Urbaniak apelowała do mieszkańców o zamykanie okien, Dodała, że "szczególnie dotyczy to mieszkańców osiedli Zawady, Rubna i Próchnika".

- Natychmiast na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane odpowiednie siły i środki. Hala sąsiadowała bezpośrednio z budynkiem biurowym, który został przez strażaków w pierwszej kolejności obroniony, a następnie strażacy zaczęli działania polegające na gaszeniu materiałów zgromadzonych w środku - opisał młodszy brygadier Bogdan Grzymowicz z elbląskiej straży pożarnej.

Rzecznik straży pożarnej w Elblągu starszy kapitan Mateusz Norek przekazał, że na miejsce wysłano 17 wozów gaśniczych i 80 strażaków.

"Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał"

Wojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer przekazał dziennikarzom, że najważniejszą informacją jest to, że nie ma ofiar, nie ma rannych.

Pożar w sortowni Źródło: KMP Elbląg

- Zła wiadomość jest taka, że właściwie sortownię trzeba będzie odtworzyć i zakład pewnie będzie musiał się jakoś teraz przegrupować, żeby móc udźwignąć ciężar tych odpadów, które są w mieście - powiedział natomiast prezydent Elbląga Michał Missan.

- Ale tak, jak pan wojewoda powiedział, najważniejsze, że nikt nie ucierpiał - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD