W ciężarówkę stojącą na poboczu uderzył inny tir. Dwie osoby nie żyją

Borki (woj. warmińsko-mazurskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na drodze ekspresowej nr 61 w miejscowości Borki doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Komisarz Kinga Kalinowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ełku, przekazała, że w pojazd ciężarowy, zaparkowany na pasie awaryjnym, uderzył inny pojazd ciężarowy.

- Prawdopodobnie kierujący samochodem ciężarowym zjechał na pobocze, by naprawić samochód. Kierowca i pasażer tego zaparkowanego pojazdu, w chwili zdarzenia byli na zewnętrz, prawdopodobnie zmieniali oponę - dodała.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański poinformował, że służby ratownicze prowadziły reanimację obu tych osób. Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR. Niestety obie pokrzywdzone osoby zmarły.

Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Policja kieruje na objazdy na węźle Ełk południe.

Do wypadku doszło na drodze ekspresowej nr 61 Źródło: KPP Ełk

Dwie osoby nie żyją Źródło: KPP Ełk