W ciężarówkę stojącą na poboczu uderzył inny tir. Dwie osoby nie żyją

Na drodze ekspresowej nr 61 w miejscowości Borki doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Komisarz Kinga Kalinowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ełku, przekazała, że w pojazd ciężarowy, zaparkowany na pasie awaryjnym, uderzył inny pojazd ciężarowy.
- Prawdopodobnie kierujący samochodem ciężarowym zjechał na pobocze, by naprawić samochód. Kierowca i pasażer tego zaparkowanego pojazdu, w chwili zdarzenia byli na zewnętrz, prawdopodobnie zmieniali oponę - dodała.
Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański poinformował, że służby ratownicze prowadziły reanimację obu tych osób. Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR. Niestety obie pokrzywdzone osoby zmarły.
Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Policja kieruje na objazdy na węźle Ełk południe.
Autorka/Autor: Matylda Rozpędek
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: KPP Ełk