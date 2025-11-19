O groźnie wyglądającym zdarzeniu drogowym oficer dyżurny gołdapskiej jednostki został poinformowany we wtorek, około godziny 20:00. Zgłaszający przekazał, że w Błąkałach na drodze wojewódzkiej 651 zauważył rozbity samochód. Obok pojazdu nie zastał żadnych uczestników.
Przybyli na wskazane miejsce mundurowi przeprowadzili oględziny jego oraz pojazdu. Później auto zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu.
Kierowca stracił panowanie nad pojazdem
- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący pojazdem Volkswagen Passat jadąc z Żytkiejm w kierunku Gołdapi z nieznanych jak dotąd przyczyn zjechał na lewą stronę jezdni, gdzie uderzył w przydrożne drzewo. Uczestnicy oddalili się z miejsca zdarzenia - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Trwa szczegółowe wyjaśnianie przyczyn i okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: ng/PKoz
Źródło: KWP Olsztyn
Źródło zdjęcia głównego: KWP Olsztyn