Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O groźnie wyglądającym zdarzeniu drogowym oficer dyżurny gołdapskiej jednostki został poinformowany we wtorek, około godziny 20:00. Zgłaszający przekazał, że w Błąkałach na drodze wojewódzkiej 651 zauważył rozbity samochód. Obok pojazdu nie zastał żadnych uczestników.

Policjanci zostali wezwani do zdarzenia na drodze wojewódzkiej W651 Źródło: KWP Olsztyn

Przybyli na wskazane miejsce mundurowi przeprowadzili oględziny jego oraz pojazdu. Później auto zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu.

Kierowca i pasażerowie pojazdu zniknęli przed przyjazdem policji Źródło: KWP Olsztyn

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący pojazdem Volkswagen Passat jadąc z Żytkiejm w kierunku Gołdapi z nieznanych jak dotąd przyczyn zjechał na lewą stronę jezdni, gdzie uderzył w przydrożne drzewo. Uczestnicy oddalili się z miejsca zdarzenia - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Trwa szczegółowe wyjaśnianie przyczyn i okoliczności wypadku.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD