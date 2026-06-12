Dziecko z oparzeniami trafiło do szpitala. Sprawę bada policja
Pięcioletnia dziewczynka miała zostać poparzona podczas pobytu w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Dziecko przebywa w szpitalu.
Policja z Bartoszyc poinformowała, że do zdarzenia doszło 8 czerwca na terenie prywatnego przedszkola w Bartoszycach. Matka dziecka złożyła zawiadomienie o zdarzeniu w komendzie w Olsztynie, bo dziecko trafiło tam do szpitala dziecięcego. Zostało przewiezione do lecznicy karetką.
"Życiu i zdrowiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo"
- Dziewczynka jest leczona w naszej placówce z powodu oparzenia stóp wrzątkiem. Życiu i zdrowiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Lekarz prowadzący ma nadzieję, że dziecko wkrótce będzie mogło opuścić szpital - powiedział rzecznik prasowy szpitala dziecięcego w Olsztynie Grzegorz Adamowicz.
Pierwsze informacje dostaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24.
Szczegóły zdarzenia ustalają policjanci z Bartoszyc. Na tym etapie służby nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących okoliczności sprawy. Czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratora.