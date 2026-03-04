Chwyciła nóż i ugodziła swojego partnera

Bartoszyce. Chwyciła za nóż i ugodziła swojego partnera Źródło: KPP w Bartoszycach

W nocy z soboty na niedzielę (28 lutego/1 marca) policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem o ugodzeniu nożem w jednym z mieszkań. Na miejscu zastali dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał głęboką ranę w okolicy klatki piersiowej. Udzielili mu pomocy i wezwali pogotowie.

"Do zdarzenia doszło podczas picia alkoholu przez trzy osoby - właściciela mieszkania i pary znajomych z sąsiedztwa, którzy się pokłócili. Mężczyznę ugodziła nożem konkubina, a następnie wróciła do swojego mieszkania" - informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach.

32-latka z zarzutem usiłowania zabójstwa

Ugodzony nożem mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. "Właściciela mieszkania, który był świadkiem zajścia, z uwagi na to, że był pijany, zatrzymano do wyjaśnienia. Kobieta nie otwierała drzwi, policjanci z pomocą strażaków weszli do środka siłowo. Była w nim pijana 32-latka ze swoim małym dzieckiem" - dodaje bartoszycka policja.

32-latka została zatrzymana, dziecko trafiło pod opiekę lekarzy. Odnaleziono i zabezpieczono nóż, którym najprawdopodobniej ugodzono mężczyznę.

Kobieta usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu trafiła na trzy miesiące do aresztu. Grozi jej dożywocie.

Opracował Michał Malinowski

