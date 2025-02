Czwarty zbiornik Falcona 9 znaleziono w Polsce

Do straży pożarnej wpłynęło w piątek zgłoszenie o przedmiocie odnalezionym w lesie w miejscowości Sędziny (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski), w pobliżu ul. Niegolewskiej, co do którego istniało podejrzenie, że może być fragmentem rakiety Falcon. Zgłoszenie od osoby spacerującej po lesie dotarło do strażaków o godzinie 10:57.