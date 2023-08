Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2023. Zalewski, Przybysz, LemON i inni zachwycili na scenie

Poniedziałkowy wieczór w Operze Leśnej przyniósł ze sobą moc muzycznych wrażeń. Pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 fani na widowni i przed telewizorami mogli usłyszeć największe hity w wykonaniu między innymi Natalii Przybysz, Krzysztofa Zalewskiego, Ørganka czy Margaret. Artyści rozpalali publiczność, ale nie kryli też swoich emocji. - Słuchajcie, po zejściu ze sceny po prostu kipi ze mnie - mówiła Sylwia Grzeszczak reporterowi TVN24 Adrianowi Mielnikowi.

W poniedziałek wieczorem wystartował Top of the Top Sopot Festival 2023. To - jak piszą organizatorzy - "czterodniowe święto muzyki, podczas którego publiczność bawić się będzie do utworów najbardziej topowych wykonawców". Koncert, tego dnia pod hasłem #I DANCE, można było obejrzeć na antenie TVN.