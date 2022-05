Ministerstwo zdrowia chce, by od września aptekarz mógł szczepić także przeciw pneumokokom

- Od 1 września farmaceuci będą mogli szczepić i na covid, i na grypę. Planujemy, że do września poszerzymy ten zakres na wszystkie szczepienia związane z osobami dorosłymi. Oczekiwanie środowiska jest takie, żeby można było szczepić także osoby starsze w zakresie pneumokoków, i to planujemy. Farmaceuta, tak jak do tej pory, miałby prawo kwalifikować, jak też wykonywać szczepienia. Nadal też będzie realizował zlecenia, recepty, na szczepienia na grypę, wystawione przez lekarzy bądź uprawnione pielęgniarki - mówił w środę w Sejmie wiceminister ds. polityki lekowej Maciej Miłkowski.

To zwrot o 180 stopni, bo jeszcze w marcu resort zdrowia wycofywał się ze szczepień przeciwko grypie w aptekach i w piśmie z 22 marca deklarował, że nie będzie ich kontynuował we wrześniu. Dzięki interwencji mediów, m.in. tvn24.pl, ministerstwo zrezygnowało z tego pomysłu i zapewniło o utrzymaniu w aptekach szczepień przeciw grypie. Teraz informuje, że liczba szczepień, jakie osoba dorosła będzie mogła przyjąć w aptece, ma się zwiększyć.

- To ruch Ministerstwa Zdrowia w stronę zachodnich standardów usług wykonywanych przez farmaceutów i ułatwienie dostępności do szczepień dla pacjentów. Kontynuacja wykonywania szczepień w aptekach w następnym sezonie grypowym to szansa na dynamiczny wzrost odporności w społeczeństwie. We wszystkich krajach, gdzie zajmują się tym od dawna właśnie farmaceuci, procent zaszczepionych jest dwucyfrowy. W Polsce, niestety, musimy jeszcze popracować nad tym, aby działania profilaktyczne i informacyjne były jak najłatwiej dostępne - komentuje Marcin Repelewicz, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu.