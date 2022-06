Samochód w Kanale Bydgoskim. Wiedzą już, do kogo należy; ustalają, jak znalazł się w wodzie

czytaj dalej

Przywódcy Francji, Niemiec i Włoch jadą do Kijowa. Brak polskiego przedstawiciela to złe rozwiązanie. Polska źle to rozgrywa, powinna być łącznikiem - ocenił w TVN24 były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Komentował też krytyczne wobec Unii Europejskiej słowa posła PiS Marka Suskiego.