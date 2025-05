"Niedopuszczalne" warunki Rosjan. Wiadomo, jakie postawili

Zakończyły się rozmowy delegacji Rosji i Ukrainy w Stambule Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Przyjęcie statusu neutralnego, oficjalne zrzeczenie się roszczeń o reparacje i uznanie nielegalnej aneksji Krymu oraz czterech innych okupowanych obwodów Ukrainy - według agencji Bloomberga to postawione przez Moskwę warunki, których spełnienia oczekuje przed podjęciem decyzji o zawieszeniu broni. Choć rozmowy przebiegły "lepiej niż oczekiwano", Ukraina uznaje te warunki za "niedopuszczalne".

Kluczowe fakty: W piątek odbyły się pierwsze od trzech lat bezpośrednie rozmowy przedstawicieli władz Rosji i Ukrainy.

Moskwę reprezentował Władimir Miedinski, doradca Władimira Putina, a na czele ukraińskiej delegacji stał minister obrony Rustem Umierow.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał do Turcji, ale finalnie nie wziął udziału w rozmowach.

Media ujawniają przebieg rozmów.

Turecki urzędnik w rozmowie z CNN stwierdził, że rozmowy w Stambule były "bardziej pozytywne niż oczekiwano" i żadna ze stron nie użyła "języka oskarżycielskiego".

Rozmówca stacji potwierdził, że Rosja wysunęła żądanie wycofania wojsk ukraińskich z terytoriów nadal kontrolowanych przez Kijów "w kontekście rozmów o zawieszeniu broni".

Rozmowy Rosji i Ukrainy w Stambule Źródło: TURKISH FOREIGN MINISTER OFFICE/PAP/EPA

Rosja "wyraziła szereg rzeczy, które uważamy za niedopuszczalne"

Rozmowy w Stambule skomentował Heorhij Tychyj, rzecznik ukraińskiego ministra spraw zagranicznych. Stwierdził, że Rosja "wyraziła szereg rzeczy, które uważamy za niedopuszczalne", dodając, że delegacja Ukrainy "podeszła do sprawy spokojnie", nadal trzymając się swojej linii.

W piątek Bloomberg poinformował, że delegacja rosyjska przedstawiła reprezentantom Ukrainy kilka warunków, których spełnienia oczekuje przed podjęciem decyzji o zawieszeniu broni.

Moskwa zażądała przyjęcia przez Ukrainę statusu neutralnego, bez obecności obcych wojsk lub broni masowego rażenia na swoim terytorium, oficjalnego zrzeczenia się roszczeń o reparacje oraz uznania nielegalnej aneksji Krymu i czterech okupowanych obwodów, mimo iż nie są one w pełni kontrolowane przez siły rosyjskie - poinformowała agencja.

Delegacja rosyjska oświadczyła, że przywódca Rosji Władimir Putin zgodzi się na zawieszenie broni dopiero po wycofaniu przez Ukrainę swoich wojsk z obwodów chersońskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego i przekazaniu ich Rosji. Kreml domaga się również międzynarodowego uznania wszystkich pięciu części Ukrainy (w tym Krymu) za część Federacji Rosyjskiej.

Rozmowy Rosji i Ukrainy w Stambule Źródło: TURKISH FOREIGN MINISTER OFFICE/PAP/EPA

Wymiana jeńców

Źródło CNN stwierdziło, że delegacja rosyjska "wydawała się potrzebować konsultacji w mniejszym stopniu niż Ukraińcy".

- W momencie, gdy wydawało się, że jest impas, zaproponowaliśmy wymianę jeńców wojennych, która obejmie trzy kategorie – dzieci, cywilów i żołnierzy. Strona ukraińska wystąpiła o zgodę na to - poinformował rozmówca CNN.

Zastępca szefa Departamentu Rozwoju Obrony Ministerstwa Obrony Ukrainy Wadym Skibicki potwierdził, że "strona rosyjska zgodziła się na wymianę tysiąca osób". - Od dziś pracujemy nad listami osób, które zostaną odesłane do ojczyzny - oświadczył.

- To dwie strony, które przychodzą do stołu, aby rozmawiać o dwóch różnych rzeczach. Ale fakt, że przyjechali do Stambułu, można postrzegać jako potrzebę z ich strony, aby znaleźć wyjście - podsumował turecki urzędnik w rozmowie z CNN.

Szczegóły rozmów delegacji rosyjskiej i ukraińskiej w Stambule Źródło: TVN24

Ukraina "była gotowa na zawarcie zawieszenia broni już dziś"

Tychyj w rozmowie z reporterami stwierdził, że delegacja ukraińska "była gotowa na zawarcie zawieszenia broni już dziś", zwracając przy tym uwagę na niski szczebel urzędniczy rosyjskiej delegacji i ich "prawdopodobnie ograniczony mandat" w tym zakresie.

Rozmowy Rosji i Ukrainy w Stambule Źródło: TURKISH FOREIGN MINISTER OFFICE/PAP/EPA

Rozmowy w Stambule

Piątkowe rozmowy delegacji Rosji i Ukrainy w Stambule były pierwszymi bezpośrednimi rozmowami przedstawicieli władz obu państw od trzech lat. Na czele ukraińskiej delegacji stał minister obrony Rustem Umierow, a rosyjską kierował Władimir Miedinski, doradca Władimira Putina.

Umierow poinformował, że podczas rozmów ukraińska i rosyjska delegacja omówiły możliwość przeprowadzenia wymiany jeńców w wymiarze 1000 na 1000 osób. Strony rozmawiały też o zawieszeniu broni i przygotowaniu potencjalnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Putinem.