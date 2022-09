Morawiecki rozmawiał z Harris. "W Polsce konieczny jest rozwój energetyki jądrowej"

Morawiecki: chcemy współpracować bardzo blisko z naszymi partnerami

O rozmowie z wiceprezydent Harris Mateusz Morawiecki mówił także na porannej konferencji prasowej w poniedziałek. - Chcemy w najbliższych kilkunastu latach, do roku 2040 - bo tak planuje się duże inwestycji w zakresie energetyki jądrowej - osiągnąć poziom co najmniej sześciu reaktorów i dziewięciu gigawatów mocy. Wierzę, że jest to możliwe do przekroczenia - powiedział.