Potencjał Kamali Harris

W czwartek rano stałem w korku w okolicy Dworca Głównego. Warszawę sparaliżowała wizyta Kamali Harris, pierwszej kobiety sprawującej urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Broń Boże, nie wzbierała we mnie złość, miałem przecież świadomość, że stoję w słusznej sprawie. Oto Kamala Harris poświeciła swój czas na wizytę w naszym dalekim, ale jednak sojuszniczym kraju, więc skoro ona mogła, to i ja mogę coś poświecić. Tak rozmyślając zdrzemnąłem się na moment i śniła mi się Kamala Harris w Gabinecie Owalnym. W moim śnie Harris domagała się od Bidena, by ten wysłał ją z ważną misją do jakiegoś egzotycznego miejsca.

W kilka godzin później, czytając analizę komentatora CNN, zrozumiałem jak głęboko niesłuszny był mój sen. Wycieczka Kamali Harris do Polski, która dla mieszkańców Warszawy oznaczała dwa dni korków, niczym nie usprawiedliwionych, była według komentatora stacji CNN trudną i skomplikowaną misją dyplomatyczną. Kamala Harris, która - pozwolę tu sobie na uwagę politycznie niepoprawną - jest oprócz wszystkich zalet atrakcyjną kobietą, wypełniła te misję wzorowo "unikając wszelkich publicznych nieporozumień". Z CNN dowiedziałem się, że Biden połączył się ze swoją zastępczynią, kiedy jej samolot przelatywał nad Atlantykiem i przypominał, że ma uspokoić sprawę przekazania, dziedziczonych po PRL-u sowieckich MiG-ów, Ukrainie. Amerykanie i Polacy solidarnie obawiali się, że przekazanie MiG-ów zrobi złe wrażenie na Rosjanach. Nie chcieli rozsierdzać Putina, dawać mu powodu do zrzucania na ukraińskie miasta jeszcze więcej bomb, a może nawet na miasta w Polsce, skoro te MiGi były własnością Polaków. W tej sytuacji nasi politycy wpadli na sprytny pomysł wysłania samolotów do amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein w Niemczech. Stamtąd mieli sobie je zabrać Ukraińcy, chyba jako mienie bezpańskie albo porzucone, a może wręcz podrzucone. Sekretarz Stanu Antony Blinken powiedział, że jak Polacy chcą samoloty przekazać, to daje "zielone światło". Wielu telewidzom zabrzmiało to jak zrzucanie odpowiedzialności - jak Polacy chcą tak robić, to ich sprawa - i właśnie wyjaśnienie zamieszania spadło na Kamalę Harris. Komentator stacji CNN uważa, że świetnie dała sobie z tym radę, zręcznie omijając trudną kwestię. Duda był bardziej skłonny wyjaśniać naturę polskich decyzji. Powiedział, że Ukraińcy sami o myśliwce prosili i naciskały media.