Poseł PiS: Unia Europejska jest polem gry mocarstw

Ociepa o polityce europejskiej: musimy rozważać różne scenariusze
Źródło: TVN24
 - Powinniśmy porozmawiać o przejęciu Unii Europejskiej przez tych, którzy myślą o Europie jako Europie ojczyzn, a nie "Eurokołchozie", czyli o superpaństwie, które ma zastąpić państwa narodowe - mówił poseł PiS Marcin Ociepa w "Faktach po Faktach" w TVN24. Zdaniem europosła KO Dariusza Jońskiego takie myślenie Prawa i Sprawiedliwości to "prosta droga do wyjścia z Unii Europejskiej".

Gośćmi Anity Werner w niedzielnym wydaniu programu "Fakty po Faktach" w TVN24 byli europoseł KO Dariusz Joński a także poseł PiS Marcin Ociepa.

Politycy byli pytani o słowa Przemysława Czarnka, który powiedział, że Unia Europejska "to jest przestrzeń, w której mamy my przede wszystkim realizować nasze interesy narodowe i państwowe i dopóki nam to się będzie opłacać to my musimy tam być, ale jak nam się to przestanie opłacać to my musimy przede wszystkim powiedzieć twarde nie".

"Apeluję o to, żebyśmy potrafili rozmawiać o różnych scenariuszach"

- Unia Europejska jest polem gry mocarstw i państw członkowskich. I teraz jest pytanie, jaką rolę w tej grze odgrywa Polska. Czy pionka, czy jednak figury, która ma swoje interesy i potrafi o nie zabiegać. - odparł poseł PiS Marcin Ociepa. - Jeżeli będziemy infantylizować tę debatę i nie potrafili osadzić polskiej racji stanu w tym szerszym kontekście, także europejskim, to zawsze będziemy przegrani (...) ja apeluję o to, żebyśmy potrafili rozmawiać o różnych scenariuszach - powiedział.

Dopytywany o to, czy powinniśmy także rozważyć scenariusz, w którym Polska wychodzi z Unii Europejskiej, Ociepa zaprzeczył. - My powinniśmy porozmawiać o przejęciu Unii Europejskiej przez tych, którzy myślą o Europie jako Europie ojczyzn, a nie "Eurokołchozie", czyli o superpaństwie, które ma zastąpić państwa narodowe.

Joński o słowach Czarnka: to jest prosta droga do wyjścia z Unii Europejskiej
Źródło: TVN24

Joński: to jest prosta droga do wyjścia z Unii Europejskiej

Europoseł Dariusz Joński powiedział natomiast, że wypowiedź Czarnka rozumie "dokładnie tak jak powiedział Kaczyński", czyli jako "wyjście z Unii Europejskiej". - To jest prosta droga do wyjścia z Unii Europejskiej - mówił.

Joński zaapelował, by porównać osiem lat rządów PiS‑u z dwoma latami rządów Donalda Tuska. Jego zdaniem okres rządów PiS‑u był czasem "osamotnienia" – bez środków z KPO i z kłótnią, ponieważ polski rząd był "pokłócony ze wszystkimi państwami". - Premier Donald Tusk razem z ministrem Sikorskim odbudowali te sojusze - ocenił.

Europoseł zwracał również uwagę na środki europejskie, jakie udało się pozyskać obecnemu rządowi. - Odblokowanie KPO to jest jedno, ale te 180 miliardów to jest drugie. Program EDIP, inwestycje w polską zbrojeniówkę, to jest trzy. To są kolejne programy - wyliczył. Zdaniem Jońskiego Unia Europejska jest "polisą" polskiego bezpieczeństwa, tak samo jak NATO.

Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Unia Europejska
