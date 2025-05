Mieszkańcy miast wybrali Trzaskowskiego. Nawrocki zwyciężył na wsi

Wyniki w pierwszej turze z uwzględnieniem miejsca zamieszkania Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski uzyskał 37,15 proc. głosów wyborców w miastach. Natomiast na wsiach, największym poparciem - 37,19 proc. - cieszył się kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Karol Nawrocki.

Na kandydata Koalicji Obywatelskiej głosowano przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich. Najwięcej, bo 40,99 proc. wszystkich głosów, Trzaskowski zdobył w miastach liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców i powyżej 500 tys. mieszkańców (40,56 proc.). W dalszej kolejności były miasta z liczbą mieszkańców pomiędzy 100 a 200 tys. mieszkańców (37,94 proc.), pomiędzy 50 a 100 tys. (36,46 proc.) oraz pomiędzy 20 a 50 tys. mieszkańców (33,32 proc.)

Znacznie mniej głosów kandydat KO zdobył w mniejszych ośrodkach. 26,46 proc. wyborców zagłosowało na Trzaskowskiego w miejscowościach pomiędzy 10 a 20 tys. W miejscowościach pomiędzy 5 a 10 tys. poparcie dla niego wyniosło 21,56 proc., a w miejscowościach do 5 tys. 19,79 proc.

Ze wszystkich głosów, jakie w niedzielnych wyborach oddano na wsiach Trzaskowski uzyskał natomiast 21,94 proc.

Porównując to z wynikami z pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2020 r. widać podobieństwo. Wtedy 36,39 proc. głosów oddanych w miastach to głosy na Trzaskowskiego. Z kolei na wsiach procent ten wyniósł wówczas 20,19 proc.

Nawrocki wygrał na wsiach i w małych miejscowościach

Wśród głosów oddanych w niedzielnych wyborach na wsiach 37,19 proc. to głosy oddane na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Wśród głosów które łącznie padły w miastach odsetek oddanych na niego to 25,20 proc.

Najwięcej, bo 40,47 proc. głosów na Nawrockiego oddano w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. 38,36 proc. głosów oddano na niego w miejscowościach pomiędzy 5 a 10 tys. mieszkańców. W miejscowościach od 10 do 20 tys. było to 34,02 proc. głosów.

Nawrocki mniejsze poparcie miał w miejscowościach od 20 do 50 tys. mieszkańców (28,67 proc.), a w ośrodkach od 50 do 100 tys. uzyskał 27,18 proc. wszystkich oddanych głosów. W miastach z liczbą mieszkańców od 100 do 200 tys. poparcie miał na poziomie 24,85 proc. Najmniejsze poparcie Nawrocki uzyskał w miastach od 200 do 500 tys. (20,16 proc.) i powyżej 500 tys. (19,08 proc.).

Dla porównania w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 r. 55,28 proc. z wszystkich głosów, jakie oddano na wsiach, były głosami na kandydata PiS, ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę. Z kolei w przypadku miast było to 36,77 proc. z wszystkich oddanych głosów.

Frekwencja w tegorocznych wyborach w miastach wyniosła 68,34 proc., a na wsiach 54,78 proc.

Dla porównania, w pierwszej turze wyborów w 2020 r. frekwencja w miastach wyniosła 65,94 proc., a na wsiach 61,76 proc.