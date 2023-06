Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 5 czerwca

czytaj dalej

Ten marsz to przede wszystkim osobiste zwycięstwo Donalda Tuska. Pokazał, że ten plan, z którym wrócił dwa lata temu realizuje bardzo konsekwentnie - powiedział w TVN24 Andrzej Stankiewicz z Onetu. - Jeżeli tak wielki marsz, największy od dawna, gromadzi się pod hasłem zmiany władzy, to jest to rzeczywiście duży przełom - ocenił Mariusz Janicki z "Polityki". Z kolei zdaniem Aleksandry Pawlickiej z "Newsweeka" nastąpiło "przełamanie złej passy" opozycji.