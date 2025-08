Polacy ze złotem, przedłużone kontrole graniczne, groźna pogoda

Kierwiński: kontrole graniczne przedłużone Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier o stanowisku Polski względem Izraela

W niedzielę premier Donald Tusk oświadczył w serwisie X, że "Polska była, jest i będzie po stronie Izraela w jego konfrontacji z islamskim terroryzmem, ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci".

Wpis pojawił się w tym samym dniu, co komentarz kandydata na ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a do słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który w wywiadzie z portalem Onet stwierdził, że "Izrael nawet wtedy, gdy działa w samoobronie, nie jest zwolniony z respektowania prawa międzynarodowego".

Wielki sukces polskich siatkarzy w Lidze Narodów

W niedzielę polscy siatkarze wygrali z Włochami 3:0 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. To już drugi triumf naszych rodaków w tych rozgrywkach. Na oficjalnym profilu rozgrywek napisano: "Rodzi się dynastia". Jest to nawiązanie do pasma sukcesów polskiej drużyny w Lidze Narodów.

W swoim dorobku Polacy zdobyli po raz pierwszy złoty medal w tych rozgrywkach w 2023 roku, srebrny w 2021 roku oraz trzy brązowe krążki w 2019, 2022 i 2024 roku.

Izraelski minister złamał wieloletni kompromis

Jak podała agencja Reutera, skrajnie prawicowy izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben Gwir modlił się w niedzielę na terenie meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Wzgórze to leży na terenie anektowanego przez Izrael jerozolimskiego Starego Miasta i według przestrzeganego od lat kompromisu, terenem administruje powoływany przez władze Jordanii zarząd, a żydzi, podobnie jak inni nie-muzułmanie, mogą to miejsce odwiedzać, ale nie mogą się tam modlić.

Polityk przekazał, że modlił się o zwycięstwo Izraela nad Hamasem oraz o powrót izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy przez palestyńskich terrorystów.

Kontrole na granicach przedłużone

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w niedzielę w trakcie odprawy z wojewodami i szefami służb przekazał, że kontrole graniczne na granicach niemieckiej i litewskiej będą przedłużone do 4 października. Rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane i skierowane do Komisji Europejskiej w piątek.

- We wrześniu będziemy podejmować decyzję, jakie będą kolejne kroki w tym zakresie w oparciu o dane Straży Granicznej, wojska i policji - wyjaśnił.

Niebezpieczna pogoda

W niedzielę przez Polskę przechodził niż Michał, który niósł burze, ulewny deszcz oraz opady gradu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w części kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Do mieszkańców kilku województw wysłano też alert RCB.

Początek tygodnia zapowiada się dużo spokojniej.

>> Zobacz prognozę pogody na dziś