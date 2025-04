Trump grozi i oskarża, Algieria wyrzuca, tenisistka wywołuje burzę

Zamieszanie, przepychanki, tęczowa flaga i kąśliwe riposty. Emocje wokół debaty w Końskich i na debacie Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

Sztab kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego zawiadomi prokuraturę. Donald Trump przestrzega Iran w sprawie broni jądrowej i kolejny raz obwinia innych niż Rosja za wojnę w Ukrainie. Algieria nakazała dwunastu pracownikom francuskiej ambasady wrócić do swojego kraju. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 15 kwietnia.

1. Sztab Trzaskowskiego zawiadomi prokuraturę

Szefowa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka zapowiedziała skierowanie zawiadomienia do prokuratury w związku z wydarzeniami, do których doszło w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej.

"Demokracja wymaga szacunku, uczciwości i zasad - a nie przemocy i politycznego teatru. Polki i Polacy oczekują debaty, ale prowadzonej z klasą, bez atmosfery nagonki i chaosu" - napisała Paprocka.

Przepychanki przed halą sportową w Końskich Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

2. Trump przestrzega Iran

Iran musi zrezygnować z koncepcji posiadania broni jądrowej - ocenił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pytany, czy odpowiedź USA na dalsze starania Teheranu o broń nuklearną może obejmować atak, odparł, że "oczywiście".

- Nie będą jej (broni jądrowej - red.) mieć i jeżeli będziemy musieli zrobić coś bardzo ostro, to zagramy ostro. Ja tego nie robię dla nas. Robię to dla całego świata. To są ludzie zradykalizowani i nie mogą mieć broni jądrowej - powiedział prezydent USA.

3. Rosjanie zabili dzieci, Trump atakuje Zełenskiego

Donald Trump po raz kolejny powiedział, że wojna w Ukrainie "to wojna Joe Bidena". Stwierdził, że były prezydent USA, a także Wołodymyr Zełenski, "wykonali absolutnie okropną robotę, pozwalając, by doszło do tej farsy". Pod adresem prezydenta Ukrainy użył też stwierdzenia, że "nie zaczyna się wojny z kimś, kto jest 20 razy większy".

4. Algieria wyrzuciła francuskich dyplomatów

Algieria nakazała dwunastu pracownikom francuskiej ambasady bezzwłocznie wrócić do swojego kraju. Dostali na to 48 godzin - poinformował minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot.

Szef francuskiej dyplomacji w wydanym oświadczeniu poinformował: "Jeśli decyzja o wydaleniu naszych pracowników zostanie podtrzymana, nie będziemy mieli innego wyboru niż natychmiast na to odpowiedzieć".

5. OBWE rozpoczyna obserwację wyborów w Polsce

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie będzie prowadziła obserwację wyborów prezydenckich w Polsce. W poniedziałek odbyła się konferencja Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Szefowa misji Dunja Mijatović informowała, że konferencja jest oficjalnym rozpoczęciem misji monitorującej. Sama misja odbywa się na zaproszenie władz polskich. Mijatović przypomniała, że dotąd w Polsce odbyło się już sześć takich misji, w tym ostatnia w 2023 roku podczas wyborów parlamentarnych.

Dowiedz się więcej: Kto wygrał debatę? Sondaż WYBORY 2025

6. Burza po decyzji czeskiej tenisistki

Czeska federacja "jest zszokowana", a kibice oburzeni po tym, jak Linda Fruhvirtova odmówiła gry z reprezentacją w turnieju Billie Jean King Cup, by w tym samym czasie zagrać w kwalifikacjach do imprezy WTA 250 w Rouen.

Powodem złości na zawodniczkę jest fakt, że o zwolnienie z gry w czeskiej kadrze 19-latka poprosiła "z ważnych powodów rodzinnych". Ona sama twierdzi, że padła ofiarą pomówień.