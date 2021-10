"Pajęczyna". Joanna Kulig: takiej roli jeszcze nie grałam

"Pajęczyna", czyli najnowszy serial produkcji Player Original, miał swoją premierę we wtorek. W środę odbyła się konferencja prasowa z udziałem gwiazd i twórców serialu. Joanna Kulig zwróciła uwagę, że to rola jakiej wcześnie nie grała.

"Pajęczyna" to kolejna nowość od Player Original. Akcja serialu toczy się równolegle w dwóch przestrzeniach czasowych: w roku 1978 oraz w 2010. To historia inspirowana mało znanymi faktami z późnego PRL-u. W szczycie epoki gierkowskiej rozwijany był polski program atomowy.

"Pajęczyna". Joanna Kulig o roli Kornelii Titko

- Takie roli jeszcze nie grałam: naukowiec na skuterze, który prowadzi śledztwo. Są więc elementy serialu kryminalnego. I nie jest to rola śpiewana - mówiła podczas środowej konferencji prasowej Kulig. Wspominała, że bardzo dobrze pracowało jej się z twórcami serialu, "było dużo prób czytanych, ciągle coś zmienialiśmy w tym scenariuszu".

- Sam pamiętam czasy Edwarda Gierka. Budził ambiwalentne uczucia: z jednej strony było fajnie, bo miało się paszport w domu lub na wyciągnięcie ręki, z drugiej - były to czasy jakie były. A dlaczego zagrałem Gierka? Bo jeszcze go nie grałem i chciałem spróbować jak to jest - stwierdził Andrzej Grabowski.