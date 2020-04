Na pocieszenie Szymborska. Znani aktorzy czytają wiersze noblistki w ramach akcji "100 pociech"

- Żyjemy w takich czasach, że nie bardzo rozumiemy, co się wokół nas dzieje. Nie mamy, jak sądzę, słów, które by odpowiednio umiały nazwać tę sytuację. Gdzie szukać tych słów? Najlepiej w literaturze i właśnie w poezji - powiedział były sekretarz Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek.

W akcji do tej pory wzięli udział m.in. Janusz Gajos, Krystyna Janda, Dorota Segda oraz Grażyna Wolszczak.

Inicjator akcji "100 pociech", Michał Rusinek, skomentował także nowe słownictwo, które pojawiło się za sprawą pandemii. - Już chyba nawet wiemy, jakie słowo zostanie słowem roku 2020. Myślę, że w przypadku ogólnoświatowego rankingu będzie to słowo "koronawirus", a być może na drugim miejscu będzie to słowo "kwarantanna". Mam nadzieję, że w polskiej wersji nie będzie to słowo "wybory" - dodał.