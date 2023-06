Córka Romana Polańskiego zagra słynną Polkę. Znamy szczegóły

- Krystyna Skarbek była niesamowitą postacią, była Jamesem Bondem , i być może przyszedł czas na film o żeńskim Jamesie Bondzie - mówi James Marquand, reżyser filmu "The Partisan". Polsko-brytyjska koprodukcja ma być opowieścią o słynnej polskiej agentce, działającej w brytyjskich służbach wywiadowczych podczas II wojny światowej. Do tajnej służby Kierownictwa Operacji Specjalnych powołał ją sam Winston Churchill. Miał ją nazywać "ulubionym szpiegiem".

Kim jest Morgane Polański

Studiowała w londyńskiej Central School of Speech and Drama. Pierwszą większą rolą był występ w serialu "Wikingowie", gdzie wcieliła się w postać księżniczki Gisli.

Krystyna Skarbek - niezwykła historia polskiej agentki

W listopadzie 1938 r. Krystyna wyszła za mąż po raz drugi, za podróżnika i pisarza powieści dla młodzieży, Jerzego Giżyckiego. We wrześniu 1939 r. oboje przebywali w Kenii, gdzie Giżycki pracował jako dyplomata. Na wieść o wybuchu wojny wyjechali do Francji, skąd Krystyna, już sama, w separacji z mężem, przedostała się do Anglii. Tam, wykorzystując swe przedwojenne koneksje, zgłosiła się do służby w agencji brytyjskiego wywiadu SOE, powołanej przez Winstona Churchilla do dywersji na niemieckich tyłach.