Ruszyły negocjacje z Rosją. Dotyczą 1200 Ukraińców

"W wyniku tych negocjacji strony zgodziły się na powrót do porozumień stambulskich. Dotyczy to uwolnienia 1200 Ukraińców" - napisał w oświadczeniu Umierow.

"Pracujemy nieprzerwanie, aby Ukraińcy, którzy mają wrócić z niewoli, mogli świętować Nowy Rok i Boże Narodzenie w domu - przy rodzinnym stole i z bliskimi" - dodał.

Wymiana jeńców z Rosją

Ostatnia wymiana miała miejsce 2 października 2025 roku (po 185 wojskowych i 20 cywilów z każdej strony), a w czerwcu przeprowadzono trzy rundy, w tym z udziałem deportowanych dzieci.

Równolegle trwają wysiłki na rzecz powrotu uprowadzonych ukraińskich dzieci - prezydent Zełenski poinformował ostatnio, że wywiad zlokalizował ich dokładne adresy w Rosji, a listy z ponad 300 nazwiskami przekazano partnerom międzynarodowym.

Our Foreign Intelligence has located specific addresses of Ukrainian children abducted by Russia.



We are providing our partners with lists of children who must be returned.



This is a sensitive issue, with a great deal of quiet diplomatic work underway.



To foil any Russian… pic.twitter.com/3h6ATyvcJ3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2025 Rozwiń

Wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą (zdjęcie archiwalne z 2022 roku) Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

