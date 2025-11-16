Ruszyły negocjacje z Rosją. Dotyczą 1200 Ukraińców

Logo strona główna
Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow przeprowadził w Turcji oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich konsultacje z Rosją dotyczące wznowienia wymiany jeńców i uwolnienia Ukraińców z rosyjskiej niewoli - poinformowała w sobotę Interfax-Ukraina.

"W wyniku tych negocjacji strony zgodziły się na powrót do porozumień stambulskich. Dotyczy to uwolnienia 1200 Ukraińców" - napisał w oświadczeniu Umierow.

"Pracujemy nieprzerwanie, aby Ukraińcy, którzy mają wrócić z niewoli, mogli świętować Nowy Rok i Boże Narodzenie w domu - przy rodzinnym stole i z bliskimi" - dodał.

Ostatnia wymiana miała miejsce 2 października 2025 roku (po 185 wojskowych i 20 cywilów z każdej strony), a w czerwcu przeprowadzono trzy rundy, w tym z udziałem deportowanych dzieci.

Równolegle trwają wysiłki na rzecz powrotu uprowadzonych ukraińskich dzieci - prezydent Zełenski poinformował ostatnio, że wywiad zlokalizował ich dokładne adresy w Rosji, a listy z ponad 300 nazwiskami przekazano partnerom międzynarodowym.

Wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą (zdjęcie archiwalne z 2022 roku)
Wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą (zdjęcie archiwalne z 2022 roku)
Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy
Autorka/Autor: BC/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Obrony Ukrainy

UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
