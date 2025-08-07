Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Skończyła się szósta, ostatnia fala monsunu europejskiego, czyli faza następujących szybko po sobie chłodnych frontów atmosferycznych.

Z wyliczeń modeli meteorologicznych wynika, że opadów w sierpniu powinno być dużo mniej niż w lipcu.

Druga dekada sierpnia rozpocznie się rozbudową wielkiego wału wyżowego, który zatrzymać ma pochód atlantyckich niżów, jednak może nie powstrzymać ataku cyklonu znad Włoch.

W ciągu dnia słońce potrafi jeszcze mocno grzać, choć poranki bywają bardzo chłodne. W czwartek, 7 sierpnia, termometry nad ranem w Litworowym Kotle w Tatrach pokazały -6 st. C. Zimno było też na Podhalu, gdzie na Piątkowej Górze temperatura spadła do -0,5 st. C. Spokój niosą pogodne wyże, które teraz właśnie zaczynają zajmować miejsce chłodnych deszczowych frontów i wietrznych wirów niżowych.