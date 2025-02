czytaj dalej

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem, ale podczas rozmów doszło do kłótni. W efekcie została odwołana zapowiadana wcześniej konferencja prasowa, nie została podpisana umowa o minerałach, a Zełenski opuścił Biały Dom wcześniej niż planowano. - To nie była kłótnia, to była karczemna awantura, która przejdzie do historii - komentował w TVN24 Wojciech Lorenz, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych W TVN24 i TVN24 GO trwa wydanie specjalne. W tvn24.pl relacjonujemy na bieżąco wszystko, co jest związane z piątkowym spotkaniem przywódców w Waszyngtonie.