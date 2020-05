"Tak to powinno wyglądać". Darmowe testy na obecność koronawirusa dla każdego nowojorczyka

Burmistrz de Blasio: to niezwykłe zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta

O ofercie przychodni informował już w niedzielę burmistrz miasta Bill de Blasio. Podkreślał, że każdy nowojorczyk może wykonać test w dowolnej placówce, bez dodatkowych kosztów. Podkreślił, że osoby ubezpieczone nie będą musiały dopłacać do badania, a koszty testowania nieubezpieczonych w całości pokryje firma. Podziękował za tę inicjatywę. - To niezwykłe zaangażowanie na rzecz mieszkańców tego miasta - dodał.

Ruszyła akcji bezpłatnych badań. "Posuniemy się tak daleko, jak to możliwe"

- To dobrze, że każda osoba uzyska wyniki, ale na dodatek pomoże nam to również zrozumieć chorobę w szerszym znaczeniu. Jest to część badań, które pomagają nam nauczyć się, jak lepiej walczyć z tą chorobą – podkreślił na poniedziałkowej konferencji burmistrz de Blasio.

Powiadomił, że we współpracy z Albert Einstein College of Medicine i dwiema lokalnymi firmami ruszy produkcja 60 tysięcy zestawów testowych tygodniowo. - Posuniemy się tak daleko, jak to możliwe, aby upewnić się, że każdy nowojorczyk, który potrzebuje testu, dostanie go - zapewniał.