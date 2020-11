Owsiak na sobotnim proteście: sto złotych mandatu wziąłeś od dwóch dziewczynek?

Na filmie widać Jerzego Owsiaka, zwracającego się do policjantów w sprawie ukaranych mandatem uczestniczek protestu. - Chciałeś od nich sto złotych mandatu. Sto złotych mandatu chciałeś od dwóch dziewczyn? Uciekasz? Zostań tutaj. Dzieci zdrowe? Zbieramy, aby twoje dzieci także ratować. Nazywam się Jurek Owsiak. Wstyd! Sto złotych wziąłeś od dwóch dziewczynek? Sto złotych wziąłeś? Stówę wziąłeś za to, że stały? Są w wieku moich wnuczek - mówił prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Czy nie jest Wam wstyd?"

"Jestem świadkiem zdarzenia, którego można się wstydzić"

W swoim wpisie Jerzy Owsiak przytoczył słowa, które - jak napisał - wypowiedział Mahatma Gandhi: "mówienie, żebyś się nie zajmował polityką, to tak jakbyś tonął w wodzie i o niej nie mówił". "To wyjaśnia wszystko. Także i ja, Jurek Owsiak, jestem obywatelem tego kraju i boli mnie wiele, wiele rzeczy, a najbardziej to, że w sposób nieprawdopodobnie oczywisty rządzący chcą nas wyrzucić z Unii Europejskiej. Nie, nie, nie - po trzykroć nie zgadzam się z tym i będę przeciwko temu walczył do upadłego. Przejawem tych wszystkich niepokojów jest także niekonstytucyjne zachowanie się rządzących. - pisał szef WOŚP.