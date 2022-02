Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? W internecie, na profilach na Facebooku czy Twitterze można w łatwy sposób wyrazić poparcie dla Ukrainy - na przykład wyrażając swoje zdanie, czy zmieniając zdjęcie profilowe na takie, w którym widać ukraińską flagę. Nie wychodząc z domu - za pośrednictwem internetu - można pomóc Ukraińcom mieszkającym w swoim kraju, jak i w Polsce.

Zbiórki wsparcia dla Ukrainy. Lista organizacji zbierających wsparcie finansowe

Lista organizacji prowadzących w Polsce zbiórki na rzecz Ukrainy:

Lista ukraińskich organizacji przyjmujących wsparcie finansowe:

Kup książkę i wesprzyj Ukrainę, ustaw płatność cykliczną

Ukrainę i Ukraińców można również wesprzeć kupując książki poprzez serwis ArtRage. Pieniądze ze sprzedaży pakietów e-booków o Ukrainie trafią na konto Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Możliwości pomocy jest więcej. Można w swoim banku ustawić płatność cykliczną na rzecz Polskiej Misji Medycznej i jej działań.

Z kolei wrocławski klub muzyczny Firlej razem z fundacją Ptach i innymi instytucjami organizuje koncert i zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych na skutek ataku Rosji na Ukrainę. W sobotę, 12 marca, odbędzie się także spotkanie-debata "Jak pomagać?".

W Krakowie grupa Młody KOD organizuje zbiórkę żywności dla dzieci i młodzieży pozostającej pod opieką Klubu Ukraińskiego w Krakowie i Fundacji Zustricz. To głównie osoby z regionu Doniecka i Ługańska, mieszkające w bursie. Jedzenie o długiej dacie przydatności do spożycia (m.in. makarony, kaszę, ryż, dżemy i konserwy) można przynosić do biura KOD przy ulicy Kościuszki 74/13 w Krakowie. Biuro jest czynne we wtorki i czwartki od 16 do 19.

Pomoc medyczna i praca dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla uchodźców zapowiedziało również Centrum Medyczne Damiana, które zaoferowało między innymi opiekę zdrowotną oraz prace obywatelom Ukrainy.

I dodaje: - W izbie przyjęć Szpitala Damiana osoby z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy doraźnej, a w niektórych przypadkach przeprowadzamy bezpłatne operacje. Chętni mogą skorzystać z bezpłatnej opieki internisty i pediatry oraz badań w ramach POZ. Jednocześnie zapraszamy Ukraińców do pracy. Lekarzom, pielęgniarkom i personelowi medycznemu pomagamy w nostryfikacji dyplomów. Oferujemy także pracę psychologom, informatykom, pracownikom percepcji i call center - mówi na opublikowanym w internecie nagraniu Anastasiia Vlasenko, pracownica Centrum Medycznego Damiana

Później Centrum Medyczne Damiana przekazało więcej szczegółów o oferowanej pomocy. Wsparcie psychologiczne w języku polskim i rosyjskim można uzyskać pod numerem telefonu: 22 566 22 27. Psycholog w języku rosyjskim jest osiągalny pod tym numerem we wtorki w godz. 8 - 13, w środy w godz. 17 - 20 i w piątki w godz. 8 - 13. Od poniedziałku 28 lutego pod numerem 22 566 22 20 będzie działała infolinia po ukraińsku, pomagająca odnaleźć się w polskim systemie zdrowia. Bezpłatna doraźna pomoc internistyczna na izbie przyjęć Szpitala Damiana oferowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 20.00; w soboty w godz. 08.00 - 20.00; w niedzielę w godz. 08.00 - 16.00. Od poniedziałku w każdej placówce na recepcji będzie osoba ukraińskojęzyczna, która będzie służyła tłumaczeniem w czasie wizyt u polskich lekarzy.

Pomoc medyczną zaoferowała też Grupa Lux Med. Sprawowana będzie między innymi pilna pomoc medyczna dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. "Pomoc będzie realizowana we wszystkich placówkach LUX MED w całej Polsce oraz w 13 szpitalach Grupy LUX MED. Aby kierować potrzebujących do najbliższej placówki powstała specjalna, polsko-ukraińska infolinia pod nr tel. 22 45 87 007 oraz adres mailowy ua.kontakt@luxmed.pl" - pisze firma w komunikacie.

Pomoc dla miast partnerskich

Poszczególne miasta odpowiadają też na prośby o pomoc, napływające od ukraińskich partnerów. Z Ciechanowa (woj. mazowieckie) wyjechał transport środków medycznych do miasta Chmielnicki w Ukrainie.

"Mamy dobrą wiadomość! Transport zebranych materiałów medycznych dla miasta Chmielnicki dojechał na granicę polsko-ukraińską dziś wczesnym porankiem" - przekazał w piątek ciechanowski Urząd Miasta we wpisie na Facebooku. Miasto Chmielnicki na Ukrainie jest partnerem Ciechanowa od 25 lat.

Burmistrz i Rada Miejska Brzeżan w Ukrainie zwróciła się o pomoc do władz Kluczborka (woj. opolskie). Brzeżany przygotowują się do przyjęcia uchodźców z innych części Ukrainy, przede wszystkim z okolic Charkowa. W związku z tym burmistrz Kluczborka ogłosił zbiórkę najpotrzebniejszego sprzętu, w tym śpiworów, srodków opatrunkowych, materaców, świec i pił łańcuchowych.

"Sprzęt prosimy przynosić do biura Straży Miejskiej w Kluczborku (ul. Katowicka 1, Kluczbork), OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 – 21:00. W tej chwili liczy się czas, więc prosimy o jak najszybszą reakcję, najlepiej DO WTORKU 01 MARCA. Można też przynosić ten sprzęt do szkół i przedszkoli" - napisano w komunikacie władz miasta.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie łódzki magistrat rozpoczął zbiórkę darów. To pomoc m.in. dla miasta partnerskiego Lwowa. Mieszkańcy mogą przynosić między innymi śpirowy, koce, środki higieniczne i niepsująca się żywność. - W piątek miasto dziś uruchamia specjalny numer telefonu, będzie można zadzwonić i zaoferować pomoc na przykład w postaci udostępnienia mieszkania, będą też mogli zadzwonić tam Ukraincy potrzebujący pomocy - powiedział Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi.

Łódź. Zbiórka darów dla Lwowa

Pomagają też samorządy i instytucje publiczne

Oto niektóre z takich inicjatyw.

Wrocław:

Jak zapowiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, od poniedziałku szkoły we Wrocławiu zaangażują się w akcję "Dary dla Ukrainy", w ramach której zbierana będzie pomoc rzeczową. Potrzebne są zwłaszcza śpiwory, koce, odzież dla dzieci i dorosłych, płaszcze przeciwdeszczowe, środki higieny osobistej, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna, pieluchy, ręczniki papierowe, świece, baterie i zapalniczki.

Dary będzie można przynosić do wrocławskich szkół od poniedziałku (28 lutego).

Poznań:

Pomagać chce też Poznań. Prezydent stolicy Wielkopolski wspólnie ze starostą poznańskim i marszałkiem województwa wielkopolskiego powołał zespół koordynujący pomoc dla obywateli Ukrainy. W akcję pomocy włączył się też Caritas. Uruchomiono zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wpłaty można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "UKRAINA". Pieniądze - jak czytamy na stronie poznan.pl - będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Poznański urząd miasta uruchomił też specjalną skrzynkę mailową (ukraina@um.poznan.pl), na którą można wysyłać pytania i we współpracy z Radą Miasta planuje kolejne działania. Ośrodek wsparcia dla cudzoziemców działa przy ul. Półwiejskiej 17/27.

Gdańsk:

Pomoc nieść chce też Gdańsk. Tam codziennie spotyka się sztab kryzysowy, monitorujący na bieżąco sytuację. Miasto wspólnie z Fundacją Gdańską opracowało sposób "łączenia tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy pomoc chcą oferować". - Nasz program "Gdańsk Pomaga", który przygotowaliśmy na czas pandemii, dziś staję się programem "Gdańsk Pomaga Ukrainie" - zapowiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Kołobrzeg:

Władze Kołobrzegu organizują zbiórkę materiałów opatrunkowych i higienicznych dla obywateli Ukrainy, wsparcie psychologiczne oraz miejsca noclegowe dla uchodźców. Materiały opatrunkowe i higieniczne można przynosić w sobotę od godz. 10 do godz. 18 do Urzędu Miasta. W dni robocze do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Unii Lubelskiej 35, od godziny 9.00 do 13.00.

"Miasto zapewnia pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom pochodzenia ukraińskiego uczęszczającym do miejskich jednostek oraz ich rodzinom" - poinformował w piątek rzecznik prasowy prezydenta Kołobrzegu Michał Kujaczyński. Na terenie Kołobrzegu aktualnie znajduje się już 225 miejsc, w których mogą zostać zakwaterowani uchodźcy.

Katowice:

Solidarność z Ukraińcami wyraził Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, który zapowiedział tez zbiórkę na pomoc oraz wspieranie ukraińskiej kultury; apeluje też o przekazywanie datków na rzecz Ukrainy.

"Nie ma słów na opisanie tego, co dzieje się dziś w Ukrainie. Nie ma słów, które by dostatecznie wyraziły nasz protest wobec rosyjskiej agresji" - napisali przedstawiciele Teatru Śląskiego w piątek na Facebooku. Zamieścili komunikat po polsku i ukraińsku. "Brakuje słów na wyrażenie współczucia dla cierpienia ludzi, którzy giną od kul, ukrywają się przed bombami i muszą uciekać ze swojego kraju. Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Ukrainkami i Ukraińcami, naszymi przyjaciółmi, współpracownikami, obywatelami Ukrainy" - dodali.

5 i 6 marca artyści Teatru Śląskiego zagrają spektakl pt. "Pokora" z ukraińskimi napisami. Zespół przygotowuje również czytanie zapisków, fragmentów, notatek, dialogów, monologów, słów napisanych teraz przez osoby z Ukrainy. Wydarzeniom tym towarzyszyć będzie zbiórka na pomoc Ukrainie.

Cieszyn:

Burmistrz Gabriela Staszkiewicz przypomniała, że w Cieszynie żyje wielu obywateli Ukrainy. "W piątek zebrał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Analizujemy wszystkie możliwości niesienia pomocy. W pierwszej kolejności chcemy dotrzeć do obywateli Ukrainy, którzy żyją w Cieszynie" – powiedziała. Samorząd będzie koordynował pomoc. Dla chcących wesprzeć Ukraińców uruchomiony został adres mailowy: ukraina@um.cieszyn.pl administrowany przez centrum zarządzania kryzysowego. "Pisząc na ten adres prosimy określić, jaki rodzaj pomocy państwo oferujecie: wolontariat, chęć zapewnienia zakwaterowania, wsparcie psychologiczne, pomoc jako tłumacz, itp. Prosimy zostawić do siebie dane kontaktowe. Chęć wsparcia i pomocy mogą zgłaszać także przedsiębiorcy" – powiedziała rzecznik urzędu miejskiego Katarzyna Koczwara. Bielsko-Biała: Rzecznik starosty bielskiego Magdalena Fritz poinformowała, że Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej szuka tłumaczy wolontariuszy. Chodzi o osoby mówiące po ukraińsku i polsku albo po rosyjsku i polsku. "Placówka udziela pomocy mieszkańcom miasta i powiatu bielskiego, którzy znaleźli się w kryzysie. Na naszym terenie żyją Ukraińcy. Przygotowujemy się także do przyjęcia obywateli Ukrainy, którzy będą uciekali z ojczyzny przed wojną" – powiedziała szefowa ośrodka Małgorzata Malinowska. Wolontariusze mogą się kontaktować z placówką pod całodobowym numerem telefonu: (33) 814 62 21 lub pisać na adres e-mail: kontakt@poik.bielsko.pl.

Gdynia:

Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz zapewnił, że tamtejsze szkoły przyjmą dzieci z Ukrainy. - Te formy wsparcia cudzoziemców, które do tej pory rozwijaliśmy, w sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się nasi sąsiedzi, będą niezbędne. Jesteśmy gotowi na pomoc najmłodszym ofiarom tego konfliktu - powiedział wiceprezydent. Jak poinformowali gdyńscy urzędnicy w przedszkolach oraz szkołach wszystkich szczebli, prowadzonych przez miasto jak i prywatnych uczą się 474 osoby pochodzące z Ukrainy. W szkołach, w których organem prowadzącym jest miasto Gdynia jest 310 uczniów ukraińskich. W przedszkolach - 13 uczniów, w szkołach podstawowych 227. W technikach 37, a w liceach - 23. 125 osób narodowości ukraińskiej uczy się w niepublicznych szkołach policealnych.

Elbląg:

Procedury przyjmowania, zakwaterowania i zaprowiantowania uchodźców, którzy mogą przybyć do Elbląga, ustalono podczas piątkowego posiedzenia miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. Miasto już wcześniej deklarowało, że wygospodarowało miejsca dla 420 osób. Ratusz poinformował, że od piątku do końca weekendu będzie działał całodobowy punt przyjęcia uchodźców, który mieści się hali sportowo-widowiskowej MOSIR przy al. Grunwaldzkiej. Uchodźcy z Ukrainy otrzymają tam pomoc tłumacza, zostaną zarejestrowani i skierowani do konkretnych miejsc pobytu tymczasowego, które przygotowało miasto.

Ustroń:

Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz poinformował, że został uruchomiony specjalny adres mailowy, pod którym można zgłaszać chęć pomocy: pomocukrainie@ustron.pl.

"Został on założony dla tych wszystkich z Państwa (osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, itd.), którzy chcą w jakikolwiek sposób pomóc obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, wyżywienie, odzież, środki czystości, higieny osobistej, wsparcie psychologiczne i inne). Proszę uprzejmie o pozostawianie swoich danych kontaktowych oraz rodzaju pomocy, którą chcą Państwo przekazać" - przekazał burmistrz.

"Pragnę nadmienić, że osoby przekraczające naszą granicę ze strony Ukrainy muszą – w pierwszej kolejności – udać się do Ośrodka Recepcyjnego (zaraz po przekroczeniu granicy). Pamiętajmy, że wiele z nich nie posiada dokumentów, które potem będą potrzebne do identyfikacji, kontaktów z rodziną, czy do zrobienia badań medycznych" - dodał.

Warszawa:

Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła zbiórkę środków finansowych i punkt wsparcia uchodźców z Ukrainy. "Wsparciem obejmiemy naszych studentów, absolwentów, pracowników i ich rodziny" - przekazano.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacja Koźmińskich z dopiskiem Solidarni z Ukrainą. Numer konta: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001

Punkt wsparcia uchodźcom prowadzony jest razem z Ukraińskim Domem w Warszawie Fundacji "Nasz Wybór". Przy Jagiellońskiej 57 w siedzibie Akademii uchodźcy otrzymują pomoc humanitarną i prawną. Ukraiński Dom zapewnia wszystkim noclegi. "Punkt pomocy w Koźmińskim będzie działał tak długo, jak będzie to konieczne. Solidaryzując się z walczącą o wolność Ukrainą, pomagamy cywilnym ofiarom wojny" - poinformowano w komunikacie na stronie Akademii Leona Koźmińskiego.

Uwaga na fałszywe zbiórki pieniędzy

Jednak nie wszystkie zbiórki ogłaszane w internecie w rzeczywistości mają na celu pomoc Ukrainie i jej obywatelom. Pojawiają się też takie, które mają na celu oszukać potencjalnych darczyńców. Eksperci zalecają, by weryfikować organizacje przed przekazaniem im środków.

"Obserwujemy masowe rejestrowanie domen internetowych oraz powstawanie stron 'zbiórek' na rzecz Ukrainy. Jeśli chcecie wspierać społeczność Ukrainy w tych trudnych chwilach sugerujemy wpłaty na znane i zweryfikowane organizacje" - ostrzega w mediach społecznościowych Threat Labs, który zajmuje się wykrywaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni.

MSZ: infolinia o pomocy dla obywateli Ukrainy

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75 - poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort przypomina też, że działa specjalna infolinia dla polskich obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje Ukraińców za pomocą esemesów, że wszyscy uchodźcy zostaną wpuszczeni do Polski. Alert z takim zapewnieniem został opublikowany w piątek na Twitterze RCB.

