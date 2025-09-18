Logo strona główna
Najnowsze

Zaczyna się na spacerze, a kończy na intensywnej terapii. Można się jednak zabezpieczyć

Kleszcz pospolity
O tym, jak zabezpieczać się przed kleszczami mówi prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nawet pięciokrotnie więcej zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) może być w tym roku w porównaniu do poprzedniego - szacowała w podcaście Wywiad Medyczny Joanny Kryńskiej w TVN24+ dr Grażyna Cholewińska z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Pacjenci z tą chorobą doświadczają ciężkich zaburzeń neurologicznych i nierzadko muszą być leczeni na oddziałach intensywnej terapii. Przed KZM można się jednak skutecznie chronić, korzystając ze szczepień.
Kluczowe fakty:
  • W Polsce notuje się coraz więcej chorób odkleszczowych. Najczęstszą jest borelioza. Najpoważniejszą - kleszczowe zapalenie mózgu (KZM).
  • Przed boreliozą nie można się chronić inaczej niż unikając ukąszenia. Przeciwko KZM są jednak szczepionki. Kto powinien się zabezpieczyć?
  • Więcej o problemie chorób odkleszczowych można posłuchać w Wywiadzie Medycznym w TVN24+.

Z danych NFZ wynika, że w ubiegłym roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili pomocy ponad 98 tys. pacjentom z chorobami odkleszczowymi. Wśród nich 62 tys. osób miało boreliozę - to około 63 procent wszystkich zachorowań na choroby odkleszczowe. Drugą z poważnych chorób odkleszczowych jest kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Z roku na rok stanowi ona w Polsce coraz większy problem.

"To ostra choroba wirusowa"

- Na kleszczowe zapalenie mózgu chorują zarówno małe dzieci, jak i dorośli. W tym roku było wyjątkowo dużo zachorowań. Dotychczas mieliśmy ich od 400 do 600 rocznie, a tylko do lipca liczba przekroczyła już tysiąc. Myślę, że do końca roku przekroczy 2 tysiące zachorowań – powiedziała dr Grażyna Cholewińska.

KZM to ostra choroba wirusowa. U części osób zakażonych po 7-14 dniach dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Może dojść do zapalenia rdzenia kręgowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych albo zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. U 35-58 procent chorych z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do trwałych powikłań neurologicznych, a u około 1 procenta zakażenie kończy się zgonem.

- Pacjent najczęściej trafia do szpitala z objawami neurologicznymi: pobudzeniem psychoruchowym, bólem głowy czy wymiotami - ogólnie złym stanem klinicznym. Niejednokrotnie ci pacjenci trafiają jednak potem na oddziały intensywnej opieki medycznej - wskazała dr Cholewińska.

Kto powinien się zaszczepić?

Jak podkreśliła lekarka, tych dramatycznych sytuacji można uniknąć, decydując się na prosty krok - szczepienie na kleszczowe zapalenie mózgu. - Ważne jest, żeby o tej szczepionce wiedzieć i ważne też jest to, kiedy i kogo zaszczepić. Najlepiej się szczepić jeszcze zanim się zacznie sezon aktywności rozwojowej kleszczy. Ponieważ zaczyna się on pod koniec marca - na początku kwietnia, to warto zaszczepić się na już początku roku - radziła ekspertka.

Aby skutecznie ochronić się przed zakażeniem, konieczne jest przyjęcie 3 dawek szczepienia pierwotnego oraz dawek przypominających co 3-5 lat. A kto szczególnie powinien zainteresować się taką formą profilaktyki?

- Jeśli ktoś ma psa i często z nim wychodzi do parku, w którym są wysokie trawy lub krzaki na wysokości 1,5-2 metrów, to na pewno warto. Powinni się zaszczepić również między innymi rolnicy, dzieci wyjeżdżające na kolonie czy obozy, a także osoby, którzy mają działki czy amatorzy turystyki pierwszej i rowerowej. Wskazań jest bardzo dużo – powiedziała dr Grażyna Cholewińska . - Człowiek ma w sobie gotowe przeciwciała. To jak armia, która się szkoli. Jest gotowa jeszcze zanim pojawi się wróg. Tak samo i my powinniśmy się wcześniej zabezpieczyć – dodała.

O szczepienie najlepiej zapytać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Niestety, nie jest ono refundowane dla większości osób. Wybrane samorządy - jak np. Warszawa - realizują jednak lokalne programy zdrowotne, zapewniając bezpłatne lub refundowane szczepienia np. dla seniorów powyżej 60. lub 65. roku życia. Warto to sprawdzić w urzędzie gminy lub miasta.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPixMining/Shutterstock

