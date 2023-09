Media: za pięciu więźniów Iran dostanie sześć miliardów dolarów. "Sprawa jest delikatna"

Stany Zjednoczone zgodzą się na transfer do Iranu sześciu miliardów dolarów z zamrożonych w ramach sankcji funduszy. To otworzy drogę do uwolnienia pięciu Amerykanów więzionych w Teheranie, twierdzi CBS News. Obywatele USA w ubiegłym miesiącu zostali przeniesieni z więzienia do aresztu domowego.