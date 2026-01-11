Dron nad lotniskiem w Oslo. Zamknięto jeden z pasów

Logo strona główna
W niedzielę w zastrzeżonej strefie lotniska w Oslo zaobserwowano drona. Na pół godziny wyłączono jeden pas startowy, a operator ostrzegł przed możliwymi opóźnieniami. 

Po otrzymaniu o godzinie 14 zgłoszenia o dronie w strefie zakazu lotów norweska policja wszczęła poszukiwania jego operatora. Na lotnisku uruchomiono procedury awaryjne, zamykając wschodnią, krótszą drogę startową.

- Z powodu dość dużego natężenia ruchu należy liczyć się z niewielkimi opóźnieniami - powiedziała agencji NTB rzeczniczka prasowa operatora portu lotniczego Avinor (państwowej spółki lotniczej - red.), Karoline Pedersen.

O godzinie 14.30 telewizja TV2, powołując się na Avinor, poinformowała, że samoloty ponownie mogą korzystać ze wschodniego pasa startowego w Oslo-Gardermoen.

Drony nad europejskimi lotniskami

To kolejny taki przypadek w ostatnich miesiącach. We wrześniu z powodu dronów na kilka godzin wstrzymano operacje lotnicze na Gardermoen. Kilka dni później drony zaobserwowano w okolicy lokalnego lotniska w Bardurfoss. W październiku nawet pięć dronów miało naruszyć strefę zakazaną głównego norweskiego lotniska. W grudniu policja ujęła operatora, którego bezzałogowiec wleciał na teren Gardermoen.

Za podobne naruszenia przepisów norweskie prawo przewiduje mandat do 30 tysięcy koron (około 10 tysięcy złotych), a nawet areszt. W miniony poniedziałek parlament w Oslo rozpoczął prace nad dalszym zaostrzeniem przepisów regulujących korzystanie z bezzałogowców na terenie Norwegii.

Podobne sytuacje miały miejsce w ostatnich miesiącach w innych częściach Europy, w tym w Danii, Holandii czy Niemczech. Drony powodowały tam tymczasowe wstrzymanie ruchu, opóźnienia i utrudnienia dla pasażerów.

Lornetka, policja, wstrzymanie lotów. Czy tak powinna wyglądać ochrona polskich lotnisk?

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Robson90/Shutterstock

