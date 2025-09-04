Był brexit, teraz jest porozumienie. Oba państwa znowu parterami

Pedro Sanchez spotkał się z Keirem Starmerem. Podpisano polityczne porozumienie Źródło: UK POOL

Podpisany w środę dokument obejmuje wiele tematów, w tym między innymi zrównoważony wzrost gospodarczy, politykę zagraniczną i rozwojową, kwestie równości płci, klimatu i energii, bezpieczeństwa i obrony europejskiej, współpracę sądową oraz migrację.

Pedro Sanchez i Keir Starmer przy Downing Street Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

W porozumieniu szczególny nacisk położono na zagrożenie, jakie stanowi "brutalna i destabilizująca kampania wojny hybrydowej w Europie" prowadzona przez Rosję. Oba państwa zobowiązały się do wzmocnienia relacji "w celu przeciwdziałania rosyjskim atakom cybernetycznym, sabotażowi, ingerencji zagranicznej, manipulacji informacją, zabójstwom i szpiegostwu".

W tekście odniesiono się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, zapowiadając "inicjatywy mające na celu promowanie wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego i ustanowienia suwerennego państwa palestyńskiego". Hiszpania i Wielka Brytania ogłosiły również zobowiązanie do przeprowadzenia co roku dialogu w celu zacieśnienia współpracy bilateralnej.

Pedro Sanchez i Keir Starmer Źródło: PAP/EPA/BETTY LAURA ZAPATA / POOL

Kolejne porozumienie i koniec sporu

Porozumienie z Hiszpanią jest kolejnym podpisanym dokumentem przez brytyjskiego premiera Keira Starmera, który przybliża Wielką Brytanię od państw Unii Europejskiej. Oprócz kompleksowej umowy podpisanej w maju z Unią Europejską w ostatnich miesiącach Londyn zawarł też porozumienia z innymi kluczowymi partnerami - Niemcami i Francją.

Spotkanie szefów rządów Wielkiej Brytanii i Hiszpanii było pierwszym od siedmiu lat. Brytyjskie media podkreśliły, że było ona możliwe dzięki zawarciu przez oba kraje porozumienia dotyczącego Gibraltaru, które zakończyło spór o to terytorium po brexicie, a także ułatwiło przepływ osób i towarów przez granicę.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w 2020 roku. Podstawą decyzji było przeprowadzone w 2016 roku referendum wśród Brytyjczyków, gdzie za wyjściem z UE opowiedziało się blisko 52 procent osób.