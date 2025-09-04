Logo strona główna
Był brexit, teraz jest porozumienie. Oba państwa znowu parterami

Pedro Sanchez i Keir Starmer przy Downing Street
Pedro Sanchez spotkał się z Keirem Starmerem. Podpisano polityczne porozumienie
Źródło: UK POOL
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez i szef rządu Wielkiej Brytanii Keir Starmer w czasie spotkania w Londynie podpisali pierwsze od czasu brexitu porozumienie o politycznej współpracy obu państw. Zobowiązano się między innymi co corocznych dialogów w celu zacieśniania relacji.

Podpisany w środę dokument obejmuje wiele tematów, w tym między innymi zrównoważony wzrost gospodarczy, politykę zagraniczną i rozwojową, kwestie równości płci, klimatu i energii, bezpieczeństwa i obrony europejskiej, współpracę sądową oraz migrację.

Zdjęcie z 3 września 2025 roku
Pedro Sanchez i Keir Starmer przy Downing Street
Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

W porozumieniu szczególny nacisk położono na zagrożenie, jakie stanowi "brutalna i destabilizująca kampania wojny hybrydowej w Europie" prowadzona przez Rosję. Oba państwa zobowiązały się do wzmocnienia relacji "w celu przeciwdziałania rosyjskim atakom cybernetycznym, sabotażowi, ingerencji zagranicznej, manipulacji informacją, zabójstwom i szpiegostwu".

W tekście odniesiono się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, zapowiadając "inicjatywy mające na celu promowanie wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego i ustanowienia suwerennego państwa palestyńskiego". Hiszpania i Wielka Brytania ogłosiły również zobowiązanie do przeprowadzenia co roku dialogu w celu zacieśnienia współpracy bilateralnej.

Zdjęcie z 3 września 2025 roku
Pedro Sanchez i Keir Starmer
Źródło: PAP/EPA/BETTY LAURA ZAPATA / POOL

Kolejne porozumienie i koniec sporu

Porozumienie z Hiszpanią jest kolejnym podpisanym dokumentem przez brytyjskiego premiera Keira Starmera, który przybliża Wielką Brytanię od państw Unii Europejskiej. Oprócz kompleksowej umowy podpisanej w maju z Unią Europejską w ostatnich miesiącach Londyn zawarł też porozumienia z innymi kluczowymi partnerami - Niemcami i Francją.

Powrót Wielkiej Brytanii do UE? Zapytano mieszkańców Wspólnoty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powrót Wielkiej Brytanii do UE? Zapytano mieszkańców Wspólnoty

Świat

Spotkanie szefów rządów Wielkiej Brytanii i Hiszpanii było pierwszym od siedmiu lat. Brytyjskie media podkreśliły, że było ona możliwe dzięki zawarciu przez oba kraje porozumienia dotyczącego Gibraltaru, które zakończyło spór o to terytorium po brexicie, a także ułatwiło przepływ osób i towarów przez granicę.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w 2020 roku. Podstawą decyzji było przeprowadzone w 2016 roku referendum wśród Brytyjczyków, gdzie za wyjściem z UE opowiedziało się blisko 52 procent osób.

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

