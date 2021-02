Wyciągają z zasp, odpalają auto. Kierowcy pomagają kierowcom w Białymstoku

Zaznacza, że pomoc jest darmowa. – Dobro wraca – dzisiaj pomogłem panu taksówkarzowi. Oferował mi zapłatę, ale ja mu odmówiłem. Powiedział, że jeśli będę potrzebował pilnie transportu, mam się do niego odezwać, a on mnie podwiezie taksówką – uśmiecha się pan Mateusz.

Osoby biorące udział w akcji komunikują się ze sobą, tak aby do potrzebujących pomocy mógł podjechać ktoś, kto akurat jest najbliżej.

– Mamy kable rozruchowe i linki. Wyciągamy z zasp nawet ciężarówki. Do akcji przyłączyła się też jedna z białostockich firm transportowych. – mówi nasz rozmówca.

Jak co roku akcję pomocy w odpalaniu akumulatorów prowadzi też białostocka straż miejska. – Warunek jest taki, że temperatura musi spaść do minus kilkunastu stopni Celsjusza. Od początku akcji, czyli od 15 stycznia, mieliśmy już blisko 300 interwencji – mówi inspektor Jarosław Gesinowski ze straży miejskiej.

Zaznacza, że prowadzone są rozmowy, aby strażnicy mogli nawiązać współpracę z grupowiczami. Tak, aby w razie gdyby dany kierowca musiał zbyt długo czekać na pomoc, to straż miejska mogła odesłać go do społeczników. – Takie rozwiązanie musi jeszcze zaakceptować komendant. Myślę jednak, że niedługo współpraca zostanie nawiązana – podkreśla insp. Gesinowski.