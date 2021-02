"Nie wybuchały lub eksplodowały w 10 procentach". Premier o skuteczności rosyjskich iskanderów

Sarkisjan wyrażał także zdziwienie, że kompleksy nie zostały użyte do ataków na obiekty naftowo-gazowe Azerbejdżanu.

Nie kryjący zaskoczenia dziennikarz zapytał: - Czy to w ogóle jest możliwe? - Nie wiem… Może to broń z lat 80. zeszłego wieku - odpowiedział premier.

16 systemów na uzbrojeniu

Rosyjski portal RBK przypomniał, że kiedy wybuchły walki o separatystyczny Górski Karabach (we wrześniu zeszłego roku), Armenia miała na uzbrojeniu co najmniej 16 systemów rakietowych: osiem elbrusów, cztery toczki i cztery iskandery. Pod koniec zeszłego roku dowódcy wojskowi w Erywaniu mówili, że iskandery były użyte, nie podawali jednak szczegółów.

"Kompleksy Iskander po raz pierwszy zademonstrowano podczas defilady wojskowej w Erywaniu we wrześniu 2016 roku. Ministerstwo obrony kraju potwierdziło dostarczenie systemów w lutym 2017 roku, zaznaczając, że szczegóły kontraktu z Rosją są objęte klauzulą ​​'ściśle tajne'. Ówczesny prezydent Serż Sarkisjan powiedział, że ich rozmieszczenie jest niezbędnym środkiem równoważenia sytuacji w regionie" - przekazał portal RBK.

Reakcje w Rosji

W Rosji twierdzenie Paszyniana zostało natychmiast zauważone. Znany ekspert do spraw wojskowości Igor Korotczenko stwierdził, że oświadczenie szefa rządu jest "motywowane politycznie". Analityk zwrócił też uwagę na "brak profesjonalizmu armii ormiańskiej".

- Głównym powodem jest to, że Armenia nie była w stanie ich skutecznie zastosować, z powodu niskiego profesjonalizmu personelu wojskowego. Armia, w której przez półtora miesiąca wojny było 10 tysięcy dezerterów, nie może używać broni precyzyjnej, może jedynie taktycznie, nieustannie się wycofywać - ironizował Korotczenko.

W rozmowie z radiem Goworit Moskwa wiceszef komisji do spraw obrony w Dumie Państwowej (niższej izbie parlamentu rosyjskiego) Wiktor Zawarzin oznajmił, że "Paszynian mija się z prawdą, ponieważ iskandery to bardzo precyzyjna broń, która swoją skuteczność potwierdziła między innymi w Syrii".

System Iskander-M to lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu na mobilnej platformie samochodowej. W NATO są znane jako SS-26 Stone. Do rosyjskiej armii zostały wprowadzone w 2007 roku. Zasięg - 500 km. Rosyjska gazeta "Wiedomosti" podała, że Erywań jest uzbrojony w eksportową wersję systemów Iskander o zasięgu 280 km.

Walki o Górski Karabach

Górski Karabach to separatystyczny region na terenie Azerbejdżanu, zamieszkały głównie przez Ormian. Pod koniec września zeszłego roku władze w Baku podjęły próbę odzyskania nad nim kontroli, którą utraciły po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Do spornego regionu wkroczyły rosyjskie siły pokojowe, a Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do tego regionu.