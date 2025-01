Wszedł na czerwonym na pasy, wjechało w niego auto. Był kompletnie pijany

Niemal 2,5 promila alkoholu miał mężczyzna, który w sylwestra w Zielonej Górze wszedł na czerwonym świetle na przejście dla pieszych i potrąciło go auto. Nowy Rok "świętował" w szpitalu ze złamaną nogą.

Nagranie pokazujące całe zdarzenie opublikowała właśnie lubuska policja. Widać na nim mężczyznę, który wchodzi na przejście dla pieszych, nie zważając na czerwone światło. Próbuje go zatrzymać inny pieszy, który jednak wycofuje się, prawdopodobnie widząc nadjeżdżające auto.

"Zabawę" szybko zaczął i szybko skończył

- Młody mężczyzna trafił na badania do szpitala. W związku z tym, że potrącony pieszy ma złamaną nogę, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy - wyjaśnia Stanisławska.

Policja apeluje o ostrożność

- Okres zimowy to czas, w którym bezpieczeństwo pieszych jest szczególnie zagrożone. Wpływ na to mają różne czynniki: zmienna aura, opady śniegu i deszczu, poranne mgły i oblodzenia dróg, czy też wcześnie zapadający zmierzch. W tym trudnym czasie dbajmy o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego i pamiętajmy, że w razie zdarzenia z ich udziałem, ponoszą oni dużo poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Zachowajmy szczególną ostrożność w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pieszych natomiast prosimy o ostrożność bo zdarza się, że to właśnie oni powodują zdarzenia drogowe, narażając się tym samym na utratę zdrowia czy nawet życia - kończy Stanisławska.