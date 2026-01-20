Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Lubuskie

Poważna awaria na trasie do Berlina. PKP powołuje sztab kryzysowy

Oblodzenia usuwane są godzinami
Zbąszynek
Źródło: Google Earth Pro
Od kilku godzin pociągi nie kursują na linii Poznań - Berlin. Na stacji w Zbąszynku doszło do awarii sieci trakcyjnej, jeden z pociągów ją zerwał. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.

Do awarii sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku w powiecie świebodzińskim doszło we wtorek około godziny 15.20. Wstrzymany został ruch na linii kolejowej nr 3 łączącej Poznań z Berlinem.

- Powołaliśmy specjalny sztab kryzysowy. We współpracy z przewoźnikami staramy się zminimalizować negatywne skutki awarii. Część pociągów dalekobieżnych będzie kierowana trasami okrężnymi, a za regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Polecamy obserwować sytuację poprzez Portal Pasażera - powiedział Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wykluczono sabotaż, pociąg zerwał sieć

Na miejscu pracują służby, które próbują usunąć awarię. Na razie nie wiadomo, kiedy im się to uda. - Wszystkie możliwe służby zmobilizowane maksymalnie, bo to ważna linia - podkreślił Śledziński w rozmowie z tvn24.pl

Jak dodał, mamy do czynienia ze zwykłą awarią, wykluczono, by przyczyną był np. sabotaż. - Pociąg, który przejeżdżał tą trasą, zerwał sieć. To się zdarza - wyjaśnił.

Pociąg ma mieć ponad 8 godzin opóźnienia

Pociągi jadące na trasie Berlin - Poznań mają gigantyczne opóźnienia. Niechlubnym rekordzistą jest skład Intercity, który wyjechał z Warszawy Wschodniej o godzinie 12.49 i miał wyjechać z Poznania Głównego o godzinie 15.27. Według Portalu Pasażera nadal stoi on w stolicy Wielkopolski i dotrze on do stacji końcowej w Berlinie z opóźnieniem wynoszącym 483 minuty, czyli ponad ośmiu godzin. Ponad trzy godziny opóźnienia mają trzy inne składy, kolejne trzy mają ponad dwie godziny opóźnienia.

pc

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Prześluga o oblodzeniach trakcji / TVN24

