Pożar szpitala. Pacjenci ewakuowani
Pożar w szpitalu wybuchł w poniedziałek przed godziną 14.
- Ogień pojawił się w budynku szpitala przy ul. ks. Andrzeja Kostki we Wschowie. W pierwszej chwili wyglądało to bardzo poważnie. Było duże zadymienie. Ogień zajął drewnianą konstrukcję balkonu i szybko przeniósł się na poddasze - informuje Arkadiusz Kaniak rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Z pożarem walczyło 16 zastępów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.
35 hospitalizowanych osób ewakuowano na inne oddziały szpitala. Cztery osoby personelu medycznego podtruły się gazami. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Pożar strawił około 50 metrów kwadratowych powierzchni poddasza.
- Konstrukcja budynku w wyniku pożaru nie została naruszona, ale z użytkowania wyłączone są dwa pomieszczenia, które znajdowały się bezpośrednio w rejonie pożaru - poinformował Paweł Pawlak, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego we Wschowie.
- Przyczynę pożaru ustalają biegli. Specjaliści nadal pracują w miejscu pożaru - powiedział Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
