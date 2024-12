Wywieziono śmieci z nielegalnego wysypiska. "Hałdy odpadów wróciły do Niemiec"

Blisko 20 tysięcy ton odpadów żużli z hutnictwa cynku, które były składowane w Tuplicach (woj. lubuskie) zostały wywiezione z powrotem do Niemiec. "Teren został uprzątnięty" - poinformowała w środę na platformie "X" minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

"Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Tuplic wywieziono 19 800 Mg odpadów żużli z hutnictwa cynku. Hałdy odpadów wróciły do Niemiec. Teren został uprzątnięty. Tak działa skuteczna dyplomacja" - przekazała w mediach społecznościowych szefowa MKiŚ.

Wywóz miał ruszyć w sierpniu, ale tak się nie stało. Jak informowała wówczas wójt gminy Tuplice, "nie udało się porozumieć w sprawie składowania sprzętu oraz ustawienia sanitariatów". I tak, ciężki sprzęt wjechał do Tuplic 8 października.

- Samochody zostały załadowane i wywiozły pierwszą część odpadów. Prace związane z wywozem odpadów trwają. W najbliższym czasie, zgodnie z ustaleniami ze stroną niemiecką, firma realizująca prace ma usunąć wszystkie wskazane nielegalne odpady, które trafiły z Niemiec do Tuplic - informował wówczas Maciej Karczyński, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Tuplice są pierwsze, ale nie ostatnie

"Wtedy też ustalono, że za nielegalne przemieszczenie odpadów odpowiedzialne są podmioty niemieckie. Wobec braku reakcji Niemiec na liczne pisma strony polskiej, odpady w Tuplicach zostały ujęte w treści skargi na Republikę Federalną Niemiec złożonej w 2023 r. do Komisji Europejskiej, a następnie skargi do TSUE. Komisja w uzasadnionej opinii stwierdziła, że odpady z Tuplic powinny zostać zwrócone do Niemiec” – przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.