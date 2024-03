czytaj dalej

Bogu dzięki, że to zrobiliśmy, bo gdyby nie rozszerzenie NATO, dzisiaj nie mielibyśmy do czynienia z wojną w Ukrainie, ale z okupacją państw bałtyckich, a być może z próbą stworzenia przez Rosję korytarza na polskim terytorium do obowodu królewieckiego - ocenił Daniel Fried, były ambasador USA w Warszawie podsumowując 25 lat od wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - To była dobra decyzja - komentują republikańscy senatorowie Chuck Grassley i Susan Collins.