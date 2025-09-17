Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Uczeń przyszedł z nożem do szkoły. Interweniowała policja

Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Sulechowie
Źródło: Google Earth Pro
W Sulechowie (woj. lubuskie) 15-latek przyszedł na lekcje z długim nożem. Na miejsce wezwano policję. - Nikt nie został ranny, nie było też informacji o tym, aby chłopak próbował nim kogoś zaatakować - relacjonuje Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Wynikało z niej, że przed godziną 10 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie (woj. lubuskie) wszedł uczeń z długim nożem. Na miejsce wezwana została policja.

- Przed godziną 10 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie szkoły w Sulechowie zauważono mężczyznę z nożem - potwierdza podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

"Nóż został mu odebrany i przekazany dyrekcji"

Policjanci pojawili się na miejscu w kilka minut. Na miejscu zastali 15-letniego ucznia placówki, który w momencie przybycia na miejsce funkcjonariuszy, rozmawiał już z nauczycielami.

- Okazało się, że nastolatek pojawił się w szkole z nożem kuchennym, co zostało szybko zauważone. Nóż został mu odebrany i przekazany dyrekcji, która następnie przekazała go policji. Nikt nie został ranny, nie było też informacji o tym, aby chłopak próbował kogoś zaatakować - relacjonuje Stanisławska.

Jak wyjaśniła, policjanci biorący udział w interwencji podjęli decyzję o wezwaniu do 15-latka karetki pogotowia. - Został zabrany do szpitala i dalsze decyzję będą teraz podejmować lekarze. Policjanci zabezpieczyli monitoring placówki, a także ustalili świadków zdarzenia. W sprawie toczą się dalsze czynności wyjaśniające - poinformowała.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC, est/tok

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Szefowa unijnej dyplomacji: musimy uderzyć
BIZNES
Carl Pei
Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie
BIZNES
Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
O co chodzi z palcem Nawrockiego
Polska
17 1300 windsor 2-0003
Królewskie powitanie Trumpa na zamku Windsor
Świat
imageTitle
Popis w trzecim secie. Polacy blisko zwycięstwa
RELACJA
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje
Świat
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
METEO
imageTitle
Kolejny polski sędzia w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
WARSZAWA
17 1150 dron stanislawka-0008
Kolejny dron odnaleziony
Lublin
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków
Łódź
COVID-19 szczepienie
Bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Co warto o nich wiedzieć?
Zdrowie
shutterstock_1232762641
Deportacja za drona nad Belwederem
Polska
Miłosz Motyka
Apel Motyki do europejskich ministrów
BIZNES
Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz w prokuraturze. Usłyszał kolejny zarzut
Lubuskie
Policja zapobiegła ustawce na autostradzie A1
Dwie grupy liczyły po kilkadziesiąt osób. Miały wziąć udział w bójce
Łódź
shutterstock_2432713163
Państwo nie dopłaci do roweru. "Ostateczna decyzja"
BIZNES
Rosyjska Duma Państwowa
Rosja chce się wycofać z ważnej konwencji
Świat
shutterstock_2636652149
Ważne odkrycie dotyczące HIV. Dożywotnia terapia nie będzie już potrzebna?
Zdrowie
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
METEO
Olej opałowy dostał się do oczyszalni ścieków
Olej opałowy przedostał się do ścieków i wpłynął do oczyszczalni. Sprawę bada policja
Białystok
WYRYKI UDERZENIE DRONA
Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie
Polska
pap_20190903_1OM
Założyciel znanej marki rezygnuje
BIZNES
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę. Bilans robi wrażenie
EUROSPORT
Tak wyglądało mieszkanie, z którego zabrano dwoje dzieci
Niemowlę z siniakami i pogryzione przez insekty. W domu "brud i bałagan"
Kraków
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rynek pracy. Jest prawie tak, jak w 2020 roku
BIZNES
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka
WARSZAWA
Jacek Bury
Kolejny polityk opuszcza Polskę 2050
Polska
Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Pył się pojawił, ale erupcji nie było. Skąd się tam wziął
METEO
forum-1037945740 (1)
Hot dogi, pocałunek w usta, książę w piżamie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica