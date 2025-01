Poprawił się stan niedożywionej 3,5-latki. Helenka opuści szpital, czeka na nią rodzina zastępcza

Historia Helenki poruszyła całą Polską. Kiedy dziewczynka trafiła w grudniu do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze ważyła zaledwie 8 kilogramów, a powinna ważyć około 18 kg. Rodzice przywieźli dziewczynkę do szpitala, kiedy przestała już jeść i był z nią utrudniony kontakt. Podjęto decyzję o natychmiastowym przyjęciu dziecka na oddział intensywnej opieki medycznej.

Czeka na nią rodzina zastępcza

Niedawno dziewczynkę przeniesiono do szpitala w Nowej Soli. Jeszcze dzisiaj (10 stycznia) zostanie wypisana ze szpitala. - Dziecko trafi do rodziny zastępczej. Mama zastępcza już od jakiegoś czasu przychodziła do dziewczynki, budowała relacje z dzieckiem. Dziewczynka zaczęła nawiązywać już więź z kobietą. Rodzina zastępcza jest z powiatu zielonogórskiego - powiedziała TVN24 Anna Stęcel, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.

Śledczy sprawdzają jak rodzice sprawowali opiekę nad córką

Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie prowadzi śledztwo. - Będziemy weryfikować, jak była sprawowana opieka nad dzieckiem oraz to w jaki sposób była żywiona - powiedziała rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej prok. Ewa Antonowicz. Sprawdzane będą również informacje na temat opieki medycznej dziecka. Kwestią, która pozostaje w kręgu zainteresowania śledczych jest m.in. to jak realizowano obowiązek szczepień. - Prokurator będzie weryfikował linię obrony rodziców – powiedziała Antonowicz. W grudniu, rodzice trzylatki zostali tymczasowo aresztowani. Usłyszeli zarzuty stworzenia choroby realnie zagrażającej życiu w postaci niewydolności wielonarządowej spowodowanej przez niewłaściwe żywienie dziecka. Grozi im za to od trzech do 20 lat więzienia. Rafał B. i Magdalena J. nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Tłumaczyli, że dziecko od jakiegoś czasu było apatyczne i że nie chciało jeść. Mówili, że dziewczynka spała w dzień, a nie w nocy. Nocą miała jeść.