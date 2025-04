"Psycholożka" poszukiwana europejskim nakazem aresztowania

Nowa Sól (woj. lubuskie) Źródło: Google Earth

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał europejski nakaz aresztowania za Katarzyną Owieczko-Chutko. Kobieta, podając się za psycholożkę, oszukała ponad półtora tysiąca pacjentów. Śledczy podejrzewają, że może ukrywać się poza granicami Polski.

- W połowie marca został wydany europejski nakaz aresztowania za tą panią - potwierdził w rozmowie z tvn24.pl sędzia Bogumił Hoszowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zielone Górze.

Chodzi o oszustwo, które wyszło na jaw w maju 2021 roku. To wtedy do lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zgłosił się jeden z poszkodowanych pacjentów, którego "psycholożka" przyjmowała w gabinecie w Nowej Soli. Po tym, gdy odkrył, że dyplom kobiety, który przedstawiła w przychodni, jest wątpliwej jakości (kobiety nie było na liście absolwentów uczelni), złożył zawiadomienie do prokuratury. Wówczas ślad po Owieczko-Chutko zaginął.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec kobiety, która udawała lekarkę Źródło: TVN24

Przyjęła ponad półtora tysiąca pacjentów

Tylko do marca 2020 roku kobieta miała przyjąć ponad półtora tysiąca pacjentów. Z częścią spotykała się w swoim mieszkaniu w bloku. Pacjentów "leczyła" między innymi z depresji, nerwicy czy zaburzeń zachowania.

Prokuratura zarzuca jej udzielenie prawie 20 tysięcy świadczeń psychologicznych, którymi zostało objętych 1657 osób. Miała też wydawać pacjentom podrobione dokumenty. Przedstawiono jej zarzuty dotyczące fałszerstwa materialnego i oszustwa.

Katarzyna Owieczko-Chutko ma 54 lata.