Lubuskie

Miał się obnażać i kopać samochody. Policjanci brutalnie go spacyfikowali

Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Świebodzin (woj. lubuskie)
Źródło: Google Maps
W Świebodzinie policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę. Na nagraniu, które opublikował lokalny portal widać, jak funkcjonariusz uderza go pałką. Mężczyzna prawdopodobnie dostał kilkanaście ciosów. Przełożeni funkcjonariuszy sprawdzają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień.

Portal pościgi.pl opublikował w czwartek nagranie z interwencji policji wobec mężczyzny na osiedlu Łużyckim w Świebodzinie. "Brutalna interwencja policji. Mężczyzna psiknięty gazem, leżąc dostaje 15 uderzeń pałką" - pisał portal. Nagranie zostało dość szybko usunięte, ale zdążyło się dość szeroko rozejść po sieci.

Widać na nim, jak do spokojnie stojącego mężczyzny podchodzi dwóch funkcjonariuszy. Jeden psika mu gazem w oczy, drugi zachodzi od tyłu i uderza pałką, po czym podkłada mężczyźnie nogę, przewraca i wyprowadza kolejne ciosy pałką. Prawdopodobnie uderza go kilkanaście razy. Na filmie tego nie widać - samego mężczyznę zasłaniały krzaki.

W komentarzach internauci zwracali jednak uwagę, że film nie pokazuje całego obrazu sytuacji. "Ten niby spokojny uszkodził auta na parkingu, stanął na środku i nie chciał auta wypuścić z parkingu, obnażał się i sikał po autach..." - czytamy w jednym z wpisów.

Dwa postępowania wobec policjantów

O sprawę zapytaliśmy policję. - Ze zgłoszenia wynikało, że agresywny, nietrzeźwy przechodzień zaczepia ludzi, oddaje mocz w miejscu publicznym, gdy w pobliżu były dzieci. Ponadto mężczyzna kopał i uszkadzał przejeżdżające pojazdy - mówi aspirant sztabowy Marcin Ruciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Jak dodaje, gdy policjanci przyjechali na miejsce, zdecydowali się wykorzystać środki przymusu bezpośredniego, ponieważ mężczyzna nie wykonywał ich poleceń.

Natomiast policjanci również mają wątpliwości czy interwencja przebiegała właściwie i nie doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. - Komendant świebodzińskiej policji wszczął dwa postępowania: jedno dyscyplinarne wobec policjanta, którego widać na nagraniu, a wobec drugiego postępowanie wyjaśniające. Mają one wyjaśnić, czy użyte środki były prawidłowe i zasadne. Ta interwencja będzie też objęta postępowaniem przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim - informuje Ruciński.

Policjant, który miał kilkanaście razy uderzyć pałką mężczyznę, na razie nie został zawieszony w obowiązkach. - Najpierw muszą nastąpić czynności wyjaśniające - przekazał Ruciński.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

